«South Park» revient avec un épisode spécial d'une heure sur la COVID-19

Un retour attendu et en plein dans l’actu. Pour débuter sa 24e saison, la série South Park va s’attaquer avec beaucoup d’impertinence à la pandémie de coronavirus. Le programme satirique va y consacrer un épisode spécial d’une heure. Il sera diffusé le 30 septembre aux États-Unis sur Comedy Central et sera disponible 24 heures après sur la plateforme de diffusion HBO Max (la date de diffusion officielle au Canada est encore inconnue).

Après plusieurs mois sans nouveaux épisodes, les fans de South Park retrouveront la série avec The Pandemic Special. Dans cet épisode, la ville de South Park est propulsée en pleine pandémie de COVID-19 comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce ci-dessous. Randy doit faire face à l’épidémie et à ses défis, mais aussi gérer sa production de cannabis. Quant à Cartman, il refuse de retourner en cours après avoir connu l’enseignement à distance. Les autres enfants, eux, font leur rentrée masqués... Plus rien ne ressemble à avant.