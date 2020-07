Soutenir mon fils dans sa transition m’a fait comprendre ce que le mot «allié» veut dire

Il est important de savoir prendre des risques. J’ai grandi dans une banlieue aisée dans l’Ohio des années 1980 et je ne me suis jamais senti à ma place. Je rêvais de m’enfuir et me reprogrammer. J’ai tenu bon jusqu’à la fin de mes études et je suis tombé follement amoureux d’une femme libre et fougueuse.

Après nos études, nous avons mis le chat, le chien, le bébé et le peu que nous possédions dans une van délabrée, et nous avons roulé vers l’ouest jusqu’à l’océan, à Seattle. C’est là que j’ai décidé de devenir ingénieur en aérospatiale. J’ai laissé derrière moi celui que j’étais dans l’Ohio et j’ai fait mien l’esprit de la côte Ouest. J’ai eu l’impression de renaître.

Vingt ans ont passé. L’idylle rebelle de ma jeunesse s’est soldée par une rupture douloureuse qui a fait exploser notre famille. Mon ex-femme est retournée dans l’Ohio avec nos enfants et je suis resté dans l’ouest pour continuer à subvenir à nos besoins. Même sans la souffrance causée par une aliénation parentale délibérée, une relation à distance est difficile à entretenir. Quand ma fille aînée est entrée à l’université, c’est à peine si nous nous parlions.

Elle me manquait terriblement. J’aurais tout donné pour la préserver de la douleur et la souffrance. Je regrettais le temps où elle levait sur moi un regard plein d’adoration et d’amour inconditionnel.