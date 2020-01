5 questions sur l'«indépendance financière» de Harry et Meghan

Libérés de leur rôle de “membres actifs” de la famille royale britannique, le prince Harry et sa femme Meghan vont pouvoir gagner de l’argent au nom de l’“indépendance financière” qu’ils revendiquent.

Ils emmènent avec eux un patrimoine considérable et un statut de célébrités royales leur ouvrant d’alléchantes perspectives commerciales. Et des questions continuent de se poser sur le soutien qu’ils continueront de recevoir du prince Charles et la protection policière dont ils bénéficieront.





- D’où venaient jusqu’à présent leurs revenus?

Jusqu’à présent, le duc et la duchesse de Sussex tiraient 5% de leurs revenus de l’allocation royale (“Sovereign Grant”), versée à la reine pour payer ses fonctions de représentation ou celles des membres de sa famille, ses employés et l’entretien du palais de Buckingham.

Le reste, plus de deux millions de livres par an (environ 3,4 millions $CAN) selon la presse britannique, leur était versé par le père de Harry, le prince Charles. Cette somme était issue du Duché de Cornouailles, une structure remontant au XIVe siècle revenant à l’héritier du trône qui gère 53 000 hectares de terres et des investissements financiers. Elle représentait des actifs de près d’un milliard de livres en 2018-2019 et un bénéfice de plus de 20 millions de livres.





- Que perdent-ils?

Selon le palais de Buckingham, Harry et Meghan “ne vont plus recevoir de fonds publics”.

Le couple avait déjà indiqué renoncer à l’allocation royale. Le flou demeure sur les sommes versées par le prince Charles, pris par surprise par l’annonce choc de son fils.

Une solution évoquée par le Daily Telegraph: le prince Charles verserait à Harry et Meghan une aide tirée de ses “investissements privés”, et non du duché de Cornouailles, pendant une période de transition d’un an, le temps que le couple s’installe dans sa nouvelle vie.