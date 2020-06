Nageuse de mer, canoéiste et yogi de 38 ans, je n’avais pas peur de la COVID-19. Je pensais m’en débarrasser, et l’immunité compenserait pour la souffrance vécue. Après tout, je connaissais des gens qui avaient vaincu le virus en moins de deux semaines.

Je soupçonne que je l’ai contracté au mois de mars, dans la période précédant le confinement, lorsque je me suis sentie épuisée et que j’ai eu un mal de tête particulier. Mais c’est le lundi de Pâques du mois suivant que j’ai réalisé que j’avais perdu mon sens du goût et de l’odorat. La semaine suivante a été comme avec tous les cas de grippe: des douleurs, de la fatigue et un mal de tête. J’ai bu du liquide et je suis restée sur le canapé. J’étais capable de tricoter et j’ai pu assister à quelques réunion Zoom, même si je me fatiguais rapidement.

Le septième jour, c’est devenu épeurant. Je ne pouvais plus bouger, puis je me suis réveillée au milieu de la nuit, trempée de sueur, avec des tiges de fer qui semblaient avoir remplacé ma cage thoracique. Je paniquais, je ne pouvais pas respirer et le sol de la salle de bain bougeait devant moi. J’avais des visions, je me voyais mourir seule. Je me suis battue inutilement pour obtenir des informations en ligne, avant d’abandonner et d’appeler le 911.

Les ambulanciers sont arrivés et ont conclu que même si ma respiration n’était pas très bonne, le niveau d’oxygène était correct. On a décidé de me laisser à la maison, avec un ami qui m’appelait toutes les heures pour vérifier que j’étais consciente. Je vis seule et je n’oublierai jamais la peur de penser que je pourrais «m’éclipser».