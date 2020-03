James Bond: la sortie de «No Time to Die» repoussée au mois de novembre en raison du COVID-19

La sortie du vingt-cinquième volet des aventures de James Bond, No Time to Die (Mourir peut attendre) a été repoussée au mois de novembre 2020, en raison des craintes liées à l’épidémie de COVID-19, ont confirmé les studios MGM et Universal, ainsi que les producteurs Michael G. Wilson et Barbara Broccoli, ce mercredi 4 mars.

Il faut dire que le marché chinois est de plus en plus importants pour les grands studios américains, et que l’impact sur les recettes mondiales du film aurait sûrement été notable si celui-ci était sorti dans le climat actuel.

Les fans de l’agent 007 devront donc attendre sept mois de plus avant de pouvoir voir ce nouvel épisode réalisé par Cary Joji Fukunaga (True Detective), qui sera projeté sur les écrans québécois à compter du 25 novembre 2020.

No Time to Die devait originalement prendre l’affiche au Québec le 10 avril prochain. Il s’agit du dernier film de la franchise dans lequel l’acteur Daniel Craig interprétera l’agent 007.

La chanson thème du film, écrite, composée et interprétée par Billie Eilish, avait été dévoilée il y a quelques semaines.