Sophie Turner a arrêté de regarder «Game Of Thrones» pour une triste raison

Dans une entrevue pour le numéro d’avril du magazine Elle, la star de Game of Thrones (GOT) Sophie Turner s’est confiée sur son rôle dans la nouvelle série Survive, de la raison pour laquelle elle détestait son mari Joe Jonas quand elle était enfant et de ses véritables sentiments à propos de la fin de GOT.

Ses pensées sur le sujet? Comment dire...

«J’ai commencé à regarder la série quand la dernière saison a commencé et je comptais toutes les regarder. Mais j’ai pris du retard... Et puis j’ai commencé à lire tous ces commentaires en ligne...»

Inutile de dire que Turner n’a pas terminé la série.

Les commentaires sur Internet étaient certainement une plus grande menace pour Westeros que l’arrivée de l’hiver dans la huitième saison. Et des petites gaffes de l’équipe de production, comme une certaine tasse de café apparaissant en arrière-plan dans l’un des épisodes, les ont rendus encore plus incisifs. Tout cela a pris une tournure farfelue — ou, comme dirait Turner, «irrespectueuse» — quand une pétition pour refaire la dernière saison a été lancée.

Lors d’un panel pendant la convention des fans «Con of Thrones» en 2019, Nikolaj Coster-Waldau, qui interprétait Jaime Lannister dans la série, a même expliqué comment les critiques en ligne s’étaient retrouvées dans le groupe de discussion de la distribution.

«Nous avons ce groupe WhatsApp, les acteurs, et j’ai vu certaines personnes s’énerver un peu parce que certaines choses dites sur Internet étaient cruelles», a-t-il déclaré à propos des commentaires en ligne, «et si vous faites l’erreur de commencer à lire toute cette merde...»

Bien qu’elle n’ait pas terminé de regarder la dernière saison, Turner l’a remise en perspective, en disant au magazine Elle: «J’ai l’impression que la fin ne pourra jamais satisfaire tout le monde. Surtout celle d’une série qui dure depuis près de 10 ans. Les gens ont tellement d’idées sur la façon dont ils veulent que ça se termine. Vous ne pouvez pas faire plaisir à tous les fans.»

Maintenant que Game of Thrones est derrière elle, Turner commence à réaliser à quel point c’était une «révélation» pour la télévision.

«Quand vous êtes en pleine production, vous ne réalisez pas que vous avez accès à la crème de la crème: les gens avec qui j’étais. L’atmosphère. La façon dont ils travaillaient. J’ai été complètement gâtée de faire partie de cette série. Et je ne vivrai plus jamais rien de semblable», a-t-elle déclaré.

Longue vie à la Reine du Nord!

Lisez l’entrevue complète ici (en anglais).

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l’anglais.

