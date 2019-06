Après un accident, cette cracheuse de feu tente d'assumer son nouveau visage

Un jour, l’Anglaise de Manchester, victime d’un accident grave qui lui a arraché la peau du menton et de la poitrine, s’affiche sur les réseaux sociaux avec un bandeau noir sous le menton, le lendemain, à visage découvert.

Vivre de son image n’a rien de facile quand un accident survient. Sophie Lee, actrice, mannequin et cracheuse de feu, oscille entre la volonté de devenir une égérie de l’acceptation de soi et un certain malaise lorsqu’il s’agit de parader à des événements mondains.

A post shared by S O P H I E (@sophirelee) on Jun 11, 2019 at 11:03am PDT

View this post on Instagram

Ce masque noir, elle le porte pour cacher les cicatrices liées à un accident grave et à la tumeur bénigne qui en a découlé. En avril 2018, en plein show de crachat de feu , dans une salle de Chicago, elle lance des flammes avec sa bouche, mais la climatisation est trop puissante. Elle lui renvoie une boule de feu qui brûle au troisième degré le bas de son visage et de sa poitrine.

Sophie Lee se fait opérer à plusieurs reprises pour greffer des lambeaux de peau. Mais à la suite de l’une de ces opérations, une tumeur commence à pousser et menace de recouvrir une bonne partie du visage.

Ses cicatrices deviennent chéloïdes. Au lieu de s’estomper, elles deviennent volumineuses, dures au toucher et de couleur rose.

Elle doit alors se faire réopérer. Elle documente tout sur Instagram. On la voit sur son lit d’hôpital, sans maquillage, sans effets spéciaux. Avec des pansements énormes. Et un traitement envahissant. Elle parle de son nouveau visage, de ses moments d’épuisement face à la douleur et de la force qu’elle doit convoquer pour se reconstruire.

On la croit de l’autre côté du miroir, auprès de celles et ceux qui assument entièrement leur différence. Mais Sophie Lee hésite. Faut-il vraiment tout montrer lorsqu’on se rend à un gala? Masque noir ou maîtresse de l’acceptation de soi? Le chemin est plus dur qu’on ne l’imagine.