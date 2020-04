Alcool: les Québécois ne boiraient pas plus en confinement, assure un sondage

KatarzynaBialasiewicz via Getty Images

L’étude menée les 4 et 5 avril révèle en effet qu’une grande majorité de Québécois, soit 82 %, n’a pas augmenté sa consommation d’alcool au cours du dernier mois, et qu’un total de 14 % ont même réduit la quantité consommée.

«Bien que les premières données venues d’Europe, d’Australie et des États-Unis laissaient présager — voire craindre — que le confinement conduirait à une augmentation spectaculaire de la consommation d’alcool, les Québécois se montrent généralement sages, prudents et disciplinés, même s’ils ne renoncent pas à prendre un verre pour le plaisir», a indiqué le directeur général d’Éduc’alcool, Hubert Sacy, par communiqué.

Moins d’occasions, moins de boisson?

Les Québécois qui ont réduit leur consommation d’alcool expliquent ce changement par le fait qu’ils boivent généralement à l’extérieur dans les bars et les restaurants, ou encore parce qu’ils sont des buveurs sociaux qui ne consomment qu’en compagnie de parents ou d’amis.

Ceux qui ont augmenté leur consommation d’alcool ont affirmé, entre autres, qu’ils ont plus de temps pour consommer, qu’ils s’ennuient et que cela leur permet de réduire le stress ou leur anxiété.

Ce sont surtout les jeunes de moins de 35 ans, les plus fortunés, et ceux qui sont plus affectés psychologiquement par la situation qui ont augmenté leur consommation.