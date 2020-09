Les libéraux et les conservateurs au coude-à-coude selon un sondage

Getty Images/montage HuffPost Quebec Erin O'Toole et Justin Trudeau

OTTAWA — Un nouveau sondage sur les intentions de vote des Canadiens à des élections fédérales indique que le Parti libéral (PLC) et le Parti conservateur (PCC) recueillent tous deux 35 % de l’appui des électeurs décidés.

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) reçoit 17 % de la faveur populaire, devant le Bloc québécois (BQ) à 7 % et le Parti vert, à 4 %.

Au Québec, 34 % des répondants appuient le PLC comparativement à 28 % pour le Bloc québécois.

Le sondage publié mercredi par l’Institut Angus Reid précise que le Parti libéral domine en Ontario, la province qui compte le plus de circonscriptions fédérales, de même que dans les trois plus grandes agglomérations du pays, celles de Toronto, Montréal et Vancouver, ce qui lui confère un avantage face aux adversaires conservateurs.

Autre motif d’optimisme pour les libéraux: 66 % des répondants se disent satisfaits de la gestion du gouvernement de la crise de la COVID-19.