Sondage: libéraux et conservateurs au coude-à-coude avant la campagne

Le sondage laisse croire que les libéraux sont en tête en Ontario et au Québec, les deux provinces qui représentent près de 60 pour cent des 338 sièges à pourvoir — mais la bataille entre les plus petits partis pourrait finalement décider de la couleur du prochain gouvernement.

Le NPD et les verts sont à égalité à 11 pour cent, et le nouveau Parti populaire du Canada du chef Maxime Bernier obtient trois pour cent des intentions de vote.

Le sondage Léger, publié mercredi quelques heures à peine avant que le premier ministre Justin Trudeau ne demande à la gouverneure générale, Julie Payette, de dissoudre le Parlement, indique que le Nouveau Parti démocratique (NPD) et les verts sont à bonne distance des deux autres formations, à égalité pour le troisième rang.

OTTAWA — Un nouveau sondage suggère que les libéraux de Justin Trudeau et les conservateurs d’ Andrew Scheer étaient au coude-à-coude au moment du déclenchement prévu mercredi d’une campagne électorale de 40 jours.

En Ontario, le soutien aux libéraux s’élevait à 37 pour cent, contre 31 pour cent pour les conservateurs, 15 pour cent pour les verts et les néo-démocrates et 2 pour cent pour le Parti populaire.

Au Québec, les libéraux obtiennent 37 pour cent des intentions de vote, avec une bonne avance sur les conservateurs, à 22 pour cent, et le Bloc québécois, à 21 pour cent. Les verts ont 10 pour cent d’appuis, le NPD suit avec six pour cent et le Parti populaire ferme la marche avec cinq pour cent.

Les libéraux comptent réaliser des gains dans les deux plus grandes provinces pour compenser les pertes subies ailleurs. Mais le vice-président exécutif de Léger, Christian Bourque, croit que les conservateurs et le Bloc pourraient faire échouer tout espoir des libéraux de tirer profit d’un éventuel effondrement du NPD au Québec.

Les libéraux étaient également en tête au Canada atlantique, avec un soutien de 53 pour cent, contre 28 pour cent pour les conservateurs, 9 pour cent pour le NPD, 7 pour cent pour les verts et 3 pour cent pour le Parti populaire.

Les conservateurs semblent être les grands favoris de l’Alberta et de la région Manitoba/Saskatchewan, avec 60 pour cent et 57 pour cent respectivement — des provinces où ils détiennent déjà la grande majorité des sièges et ont peu à gagner.

Les prédictions sont plus difficiles en Colombie-Britannique, les conservateurs obtenant 36 pour cent des intentions de vote, les libéraux, 33 pour cent, le NPD, 15 pour cent, les verts, 10 pour cent et le Parti populaire, 4 pour cent.

Deuxièmes choix

Vingt-six pour cent des personnes interrogées ont déclaré qu’elles risquaient de changer d’avis avant le jour du scrutin, le 21 octobre, les partisans de partis plus petits étant les plus susceptibles de changer.

Le sondage suggère que les libéraux peuvent toujours espérer rallier les partisans du Parti vert et du NPD, bien qu’il soit aussi possible que les verts et le NPD ne fassent que s’échanger des votes.