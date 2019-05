Sondage Léger: une grande majorité de Québécois restera au pays cet été

C’est vrai, le soleil tarde à se montrer le bout du nez, cette année. Et les degrés se font timides. Mais n’empêche que l’été approche à grands pas (officiellement, du moins) et que de plus en plus de gens commencent à planifier leurs vacances, si ce n’est pas déjà fait. La majorité des Canadiens prévoit toutefois rester au pays, selon un récent sondage Léger.

Seulement 31% des répondants au pays comptent visiter l’étranger pendant leurs vacances estivales. Les données pour le Québec se situent dans la moyenne nationale.