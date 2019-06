Sondage Léger: seriez-vous prêts à payer pour vos ordures?

C’est en Alberta où les Canadiens semblent les plus favorables (56%) à ce moyen de réduire les déchets.

On aurait pu penser que les plus jeunes auraient été plus enclins à vouloir adhérer à cette mesure, mais étonnamment, la génération des 18-34 ans est celle qui l’est le moins (28%). Ce sont les baby-boomers (42%) qui sont les plus nombreux à se dire prêts à payer en fonction de la quantité de déchets.

Ce modèle, qui a déjà été implanté dans quelques municipalités québécoises, semble porter fruit.

À Beaconsfield, les citoyens ont réduit du quart leur quantité de déchets en quelques mois, grâce à cette façon de fonctionner, implantée en janvier 2016.

À Potton, dans les Cantons-de-l’Est, la quantité de déchets a diminué de 42% en trois ans.

À Gatineau, la tarification des surplus de déchets doit commencer en juillet prochain.

Alors que la Malaisie et les Philippines ne semblent plus favorables à recueillir les déchets des Canadiens... la tarification pourrait être une bonne idée pour les réduire à la source!

*Ce sondage Léger a été réalisé du 7 au 9 avril 2019 auprès de 1411 Canadiens représentatifs. Aux fins de comparaison, pour un échantillon probabiliste, la marge d’erreur est de 2,6%.