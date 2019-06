Sondage Léger: connaissez-vous le nom de vos voisins immédiats?

Un récent sondage Léger indique que les trois quarts (76%) des Canadiens et Canadiennes connaissent le nom leurs voisins immédiats. Mais attention, au Québec, ce chiffre tombe à 68%, soit le résultat le plus faible de tout le pays. À l’opposé, en Alberta, ils seraient 84% à connaître le nom de leurs voisins immédiats.

Si on regarde du côté des diverses générations, les baby boomers sont significativement plus nombreux à connaître le nom de leurs voisins immédiats (86%) et c’est la plus jeune génération (18-34 ans) qui les connaît le moins (63%). Cela peut sembler logique, puisque ses membres ont possiblement déménagé davantage récemment et habitent peut-être l’endroit depuis moins longtemps, notamment.

Alors, on fait un effort pour ne pas rater la prochaine fête des voisins?

*Ce sondage Léger a été réalisé du 18 au 20 juin 2019 auprès de 1510 Canadiens représentatifs. Aux fins de comparaison, pour un échantillon probabiliste, la marge d’erreur est de 2,5%.