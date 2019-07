La question divise également les générations. Les jeunes âgés entre 18 et 34 ans semblent trouver la pratique plus dangereuse (45%) que les 35-44 ans et que les 55 ans et plus. Par contre, les répondants des générations plus âgées sont plus nombreux à ne pas prendre position, ce qui pourrait laisser croire qu’ils se sentent moins concernés par la question.

Malgré ces inquiétudes, de nombreux couples se forment grâce aux sites et aux applications de rencontre... Selon un sondage mené en 2016 par Léger pour le Journal de Montréal, 30% des 18-34 ans avaient rencontré leur conjoint(e) actuel(le) sur les réseaux sociaux, sur un site ou sur une application de rencontre.

Bon, l’histoire ne dit pas si ces couples sont toujours ensemble... N’empêche, soyez prudents, oui, mais gardez espoir!