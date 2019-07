Sondage Léger: les deux tiers des Québécois ont l'air climatisé à la maison

tommaso79 via Getty Images

tommaso79 via Getty Images

Le Québec se situe dans la moyenne canadienne en ce qui concerne la proportion de gens qui ont la climatisation à la maison. C’est en Ontario où cette proportion est la plus élevée, alors que les Albertains et les Britanno-colombiens sont ceux qui semblent se passer le plus de la clim.

La génération des 35-54 ans est celle qui semble connaître les jours (et les nuits!) les plus frais (72% des répondants ont l’air climatisé).

Ces données ne diffèrent pas trop des dernières recueillies par Statistique Canada, en 2017: 60% des Canadiens possédaient alors un climatiseur chez eux. Cette proportion de Canadiens a presque triplé au cours des dernières décennies, comme le rapporte cet article de Radio-Canada. Et même si nous dépensons encore beaucoup plus d’énergie pour nous chauffer l’hiver que pour nous rafraîchir l’été, la consommation d’énergie pour la climatisation a quand même bondi de 44% au pays entre 1990 et 2009.

Gageons que ces statistiques seront encore appelées à augmenter au cours des prochains jours... alors que plusieurs se rueront à la quincaillerie. Et pour ceux qui n’en ont pas les moyens (ou qui préfèrent s’en passer pour des convictions écologiques), consolez-vous: on nous annonce un été plutôt frais et pluvieux!