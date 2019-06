Sondage Léger: à quel âge devient-on vieux?

Vingt-trois pour cent des Canadiens considèrent qu’on est vieux entre 65 et 74 ans, 26% entre 75 et 84 ans et 18% croient qu’on est vieux à partir de 85 ans.

Soixante-huit ans. C’est l’âge officiel où on devient vieux, si on en croit la majorité des Canadiens qui a répondu à un récent sondage Léger.

Évidemment, plus on vieillit, plus notre conception de la vieillesse change (vous rappelez-vous quand vous étiez tout petit, et que vos parents vous semblaient tellement vieux alors qu’ils avaient genre 30-35 ans?). C’est pour cette raison que les réponses à la question du sondage varient beaucoup selon les générations.