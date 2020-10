54% des Québécois envisagent de quitter leur emploi, selon un sondage

Les employés estiment que les plus grands défis à leur bien-être sont le manque d’interaction sociale (45 %), l’isolement / la solitude (27 %) et l’augmentation de la charge de travail (25 %). Au Québec, le manque d’interaction sociale arrive également en première place (48 %) suivi de :

Le sondage a été mené sur un échantillon représentatif de 1 946 Canadiens (en anglais et en français) à travers le pays, entre le 29 juillet et le 25 août 2020, afin d’en savoir plus sur les tendances en matière de salaire et d’emploi, directement auprès des concernés.