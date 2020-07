Les parents souhaitent que les élèves portent le masque, selon un sondage

La santé publique est présentement d’avis que les masques non médicaux peuvent réduire la propagation de gouttelettes respiratoires infectieuses et, par le fait même, le risque de contagion par des personnes porteuses du virus sans le savoir.

Le vice-président de Léger, Christian Bourque, estime que le port du masque à l’école pourrait trouver de plus en plus d’appuis à mesure que des juridictions le rendent obligatoire dans certains contextes.

Le niveau d’inquiétude le plus élevé a été enregistré en Ontario, où les écoles sont fermées depuis des mois, et le plus faible, au Québec, où le déconfinement des écoles et de garderies a été parmi les plus hâtifs au pays.