Harry et Meghan: les Canadiens ne veulent rien payer

Loin d’être émoustillés par la venue du prince Harry et de son épouse Meghan au Canada comme le laissait entendre récemment le New York Times, les Canadiens y sont plutôt indifférents. Et, surtout, ils refusent d’allonger des bidous pour financer le changement de vie du duc et de la duchesse de Sussex.

Selon un sondage de l’Institut Angus Reid publié mercredi, près de trois Canadiens sur quatre (73%) estiment que le pays ne devrait couvrir aucun des coûts liés à la venue de Harry et Meghan et qu’«ils devraient les payer eux-mêmes».

Une opinion qui fait écho à celle exprimée mardi par le chef du Bloc québécois, Yves François-Blanchet. «Je ne vois aucune raison pour laquelle les taxes et les impôts des Québécois et des Québécoises devraient davantage servir à Meghan et Harry qu’ils devraient servir à financer Les Simpson», avait-il alors affirmé.