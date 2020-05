Sondage Léger sur la propriété réalisé pour RE/MAX: la banlieue privilégiée

dragana991 via Getty Images

dragana991 via Getty Images

La ville arrivait au second rang, à 28 %, devant la campagne à 21 %.

Parmi les futurs vendeurs, le sondage réalisé par la firme Léger a remarqué que 58 % d’entre eux vendraient leur propriété pour avoir un plus grand terrain, et 55 % pour une plus grande propriété.