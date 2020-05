Ottawa assure que les CHSLD pourront compter sur 1000 militaires jeudi

Le Québec devrait recevoir d’autres renforts des Forces armées canadiennes pour soutenir les établissements des soins de longue durée d’ici la fin de la journée, annonce le ministre de la Défense, Harjit Sajjan.

Mercredi, ils étaient 760 militaires venus prêter main-forte pour aider au Québec, dont entre 500 et 550 directement dans 13 établissements de la région du Grand Montréal.

Ce chiffre s’établira à 1020 militaires jeudi, a confirmé le ministre Sajjan. Ils aideront sept autres établissements, portant le total à 20 dans la province.

Le ministre Sajjan prévoit 1350 militaires pour aider les aînés dans 25 CHSLD d’ici la mi-mai.

Ottawa vient ainsi remplir la demande de Québec, environ deux semaines après que le gouvernement de François Legault en ait fait la demande.

Nombre de cas

Il y a eu plus de 970 000 tests administrés au Canada jusqu’à maintenant. Environ 6 % d’entre eux ont détecté la maladie.

Les tests ont permis de déceler 63 496 cas confirmés ou probables dans l’ensemble du pays. La COVID-19 a provoqué la mort de 4232 Canadiens.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux: 34 327 cas au Québec, dont 2510 décès; 18 722 cas en Ontario, dont 1429 décès; 5963 cas en Alberta, dont 112 décès; 2255 cas en Colombie-Britannique, dont 124 décès; 998 cas en Nouvelle-Écosse, dont 41 décès; 512 cas en Saskatchewan, dont six décès; 284 cas au Manitoba, dont sept décès; 259 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont trois décès; 120 cas au Nouveau-Brunswick, dont 118 guéris; 27 cas à l’Île-du-Prince-Édouard, dont 26 guéris; 11 cas au Yukon, tous guéris; cinq cas dans les Territoires-du-Nord-Ouest, tous guéris; aucun cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.