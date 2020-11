Mammouth 2020: quand «La casa de papel» rencontre la COVID-19

Deux semaines avant la diffusion de la quatrième édition de la soirée Mammouth, Télé-Québec a dévoilé, ce jeudi 26 novembre, la toute première parodie du gala de fin d’année, qui risque de faire énormément de bien après les hauts et les bas que nous avons tous vécus collectivement au cours des dix derniers mois.

Le sketch en question, inspiré de la très populaire série espagnole La casa de papel (rebaptisée Casa de javel pour l’occasion), nous montre l’exécution du plan génialissime imaginé par le professeur (Pier-Luc Funk) dans le but de mettre la main sur «la ressource la plus importante de 2020».

L’équipe de scénaristes a évidemment transposé le contexte du braquage en pleine pandémie, où les termes port du masque, mesures sanitaires, conversations sur Zoom, rassemblements limités dans des lieux fermés font désormais partie du langage courant.

Les masques de Dali ont également été remplacés par des masques à l’effigie du Dr Horacio Arruda (bien joué!).

En plus des animateurs Sarah-Jeanne Labrosse et de Pier-Luc Funk, le sketch compte également sur les talents de Marc-André Grondin, Virginie Fortin, Katherine Levac, Karl-Antoine Suprice, Antoine DesRochers et Queen Ka.

Les amateurs de potins seront également heureux de constater que Sarah-Jeanne Labrosse et Marc-André Grondin sont les seuls comédiens du numéro à interagir physiquement...

L’édition 2020 de la soirée Mammouth sera diffusée le vendredi 11 décembre à compter de 20h, sur les ondes de Télé-Québec.