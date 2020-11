6 excellents soins pour défatiguer le regard

LittleBee80 via Getty Images

Il suffit de si peu pour qu’elle enfle, fripe, s’affaisse ou rougisse. La fragile peau du contour de l’oeil a besoin d’être particulièrement bichonnée afin de rester lisse, claire et d’apparence jeune. Six soins coups de coeur pour traiter la fameuse zone.

SÉRUMS

Incroyablement fluide, ce sérum enrichi principalement de vitamine C a le super-pouvoir d’éclaircir et d’illuminer la peau en plus de lui fournir une bonne dose d’antioxydants, lui permettant de bloquer les polluants environnementaux.

Son impressionnante liste d’ingrédients cite également l’huile de graines de chia et des extraits du champignon trémelle, aidant respectivement à dégonfler les poches et à hydrater tout en exfoliant en douceur.

Le sérum s’étale et pénètre le derme en moins de deux, laissant un léger éclat non collant autour de l’oeil, sans irritation. Pour ce qui est des résultats, il faut attendre une petite semaine avant de constater une diminution des anneaux foncés, mais également une incroyable souplesse, qui diminue l’aspect des ridules. Le prix peut faire sourciller, mais ce soin contour des yeux livre définitivement la marchandise.

98$ pour 15 ml - Disponible chez Sephora et Dermalogica

Raffermissant, vous dites? Oh que oui! Ce sérum en gel ultra fluide pénètre notre fragile contour des yeux comme un charme. Grâce à son complexe à base de thé noir, de peptides et d’extraits de fruit de goji, le produit aide à repulper et lisser les cernes, les poches et les ridules en un rien de temps.

C’est un petit favori depuis quelques années déjà. À vous le regard pétillant digne de vos belles années.

95$ pour 15 ml - Disponible chez Sephora

CRÈMES

Ce soin d’un rare raffinement séduit d’abord par son onctuosité, sa richesse qui enveloppe somptueusement le contour de l’oeil et qui donne immédiatement une sensation d’hydratation supérieure, sans être trop lourd.

Sa formule composée notamment de collagène marin, et d’un complexe à base d’or et de soie aide à emprisonner l’hydratation sous le derme, afin d’atténuer l’apparence des rides. Aussi enrichi d’Haloxyl, un complexe breveté alliant peptides, flabonoïdes et fer-réductase, il stimule et répare les vaisseaux sanguins responsables de la circulation des nutriments dans cette zone souvent appauvrie.

C’est du grand, grand luxe.

199$ pour 15ml - Disponible en ligne et dans quelques centres esthétiques

Pour le prix, impossible de trouver mieux sur le marché. Ce soin enrichi de l’ingrédient anti-âge chouchou, le rétinol, mais également de glycérine et de beurre de karité offre l’hydratation nécessaire au contour de l’oeil en plus de le lisser en douceur, diminuant l’apparence des pattes d’oie et autres rides et ridules.

Un gros plus : sa texture en apparence assez crémeuse fond étonnamment rapidement dans le derme.

On applique cependant seulement le soir, sans oublier un soin offrant une protection solaire au petit matin, comme le rétinol est photosensibilisant.

12,99$ pour 15 ml - Disponible chez Sephora

Disons-le d’emblée : les produits Caudalie sont inégaux, certains sont emballants, d’autres plutôt décevants. Celui-ci fait partie de la première catégorie. C’est même notre préféré de la généreuse offre de la maison française. Pas étonnant qu’il fasse partie des meilleurs vendeurs depuis des années.

Sa grande force selon nous est son pouvoir illuminant et rafraîchissant, gracieuseté de ses composants brevetés, dont la Viniferine, les polyphénols de pépins de raisins, et le resveratrol.

Une toute petite quantité suffit à venir hydrater l’oeil, à 360 degrés. Après une utilisation prolongée, on a aussi constaté un certain effet liftant, mais tout léger. Seul petit hic : son parfum un poil trop puissant, même si naturel.

110$ pour 15 ml - Disponible chez Caudalie et chez Sephora

MASQUE

Avec son petit pot vert fluo et sa texture ultra riche, ce soin peut soulever des incertitudes au premier regard, mais c’est une fois en contact avec le contour des yeux que la magie opère. Oui, il pénètre dans la peau, mais laisse un mince voile luisant - pas inconfortable du tout - qu’on devine chargé d’hydratation.

Composé de rétinol, d’acide hyaluronique et de niacinamide, mais aussi d’avocat et de café, il procure tout au long du dodo tous les nutriments et antioxydants nécessaires à la revitalisation de la peau.

On se réveille le regard complètement défatigué, dégonflé et plus lumineux. Voilà qui préviendra l’apparition des cernes, même lors de vos soirées les plus olé olé!

56$ pour 15 ml - Disponible chez Sephora