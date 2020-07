7 soins de nuit pour se réveiller toujours plus frais

franz12 via Getty Images

Traiter ne suffit parfois pas. Il faut réparer. Fermez les yeux et laissez ces produits riches conçus pour la nuit faire le boulot.

CAUDALIE - Crème de nuit éclaircissante à l’acide glycolique Vinoperfect

Caudalie

Éclat et peau lisse sont à votre portée avec ce soin qui exfolie chimiquement le minois, tout doucement, pendant que vous avez les yeux fermés. Grâce à l’acide glycolique, l’extrait de papaye, et la viniférine de sève de vigne dans laquelle se spécialise la maison française, on retrouve un grain de peau régulier, des pores resserrés, et un teint un poil plus lumineux. On dit aussi qu’il aiderait à atténuer l’apparence des taches pigmentaires ainsi que les cicatrices d’acné.

Sa texture est étonnamment assez riche, fort probablement à cause du beurre de karité, ce qui permet à la peau de demeurer hydratée tout au long du processus d’exfoliation. Même notre peau sensible n’a pas fait des siennes après plusieurs applications.

75$ pour 50 ml - Disponible chez Caudalie ou Sephora

REN CLEAN SKINCARE - Baume de nuit réparateur Evercalm

REN CLEAN SKINCARE

Adieu irritations cutanées, rougeurs et démangeaisons avec ce baume conçu pour les peaux sensibles. Sa texture peut faire peur, comme celle d’un beurre figé au premier contact, mais il fond très bien dans la peau, la gorgeant d’huiles (d’olive, d’amande, de bourrache et de graine de lin), dites «activées enzymatiquement» pour faciliter la réaction biochimique. Autrement dit: pour nourrir le derme en profondeur et stimuler la production de lipides. On se réveille le lendemain matin avec un teint frais, et une peau régénérée. Prodigieux!

63$ pour 30 ml - Disponible chez Sephora

LANEIGE - Masque de nuit Cica hypoallergénique

Facebook LANEIGE

Coup de coeur particulier pour ce masque qui peut ramener à la vie n’importe quel visage desséché. Conçu pour peaux sensibles et chargé d’extrait de levure forestière fermentée, exclusif à la marque coréenne, il nourrit notre visage tout en douceur en laissant derrière lui une peau débordante de vitalité, dépourvue de rougeurs. Sa texture veloutée et légère rend l’application des plus agréables. On le pose à la place de notre hydratant, ou par dessus. Peu importe, il laisse une délicate sensation d’hydratation. Le confort suprême alors qu’on s’apprête à poser notre tête sur l’oreiller. On est conquis!

45$ pour 60 ml - Disponible chez Sephora

FRESH - Masque hydratant de nuit double action

Fresh/Facebook

Composé d’extrait de rose de Damas et d’acide hyaluronique, notamment, ce masque en deux phases donne l’impression de plonger son minois dans un champ de rose sur lequel viendrait de s’installer la rosée. L’intense sensation de fraîcheur qu’il procure dès l’application du gel vaut à elle seule la dépense. On le pose avant le dodo et on se réveille… frais comme une rose, la peau souple et repulpée. Un charme!

66$ pour 70 ml - Disponible chez Sephora

KIEHL’S - Concentré réparateur de nuit

KIEHL’S

Notre peau a parfois terriblement soif de lipides, essentiels au maintien d’une barrière cutanée robuste. Alors, il faut lui donner une huile. Notre préférée : le puissant concentré réparateur de Kiehl’s composé de 99,8 % de produits d’origine naturelle, comme l’onagre, la lavande, et le squalane. Au contact de la peau (trois ou quatre gouttes suffisent pour le visage entier), on apprécie son fini luxueux et qui laisse une légère brillance. On laisse notre épiderme s’en imprégner toute la nuit, puis au lever notre peau brille de vitalité.

Psst : Contrairement aux autres produits listés ici, on la déconseillerait aux peaux acnéiques comme le produit est très gras et contient de l’huile essentielle pouvant irriter la peau.

94$ pour 100 ml - Disponible en ligne, chez LaBaie et Holt Renfrew

POUR LE CONTOUR DES YEUX :

OLAY - Crème de nuit pour les yeux Retinol 24

Courtoisie Olay

Soyons honnêtes, les produits miracles à bas prix et disponibles en pharmacie sont rares. Mais, cette nouveauté de OLAY nous a convaincus. Enrichie de l’ingrédient anti-âge de l’heure, le rétinol, elle permet d’illuminer le regard tout en l’hydratant et en le raffermissant, diminuant l’apparence des signes de l’âge. Sa texture légère permet une absorption rapide. Mais est-elle trop irritante pour notre fragile contour de l’oeil? Non, elle convient même à une application quotidienne. On adopte!

À partir de 37,99$ pour 15 ml - Disponible dans la plupart des pharmacies

POUR LES LÈVRES :

LANEIGE - Masque de nuit pour les lèvres

Facebook LANEIGE

Du luxe en petit pot. Infusé d’acide hyaluronique, de vitamine C et d’extraits de petits fruits, le masque de nuit pour les lèvres de LANEIGE - qu’on utilise aussi le jour tant on est accro - apaise et adoucit les lèvres en un clin d’oeil. Son super-pouvoir : il répare tout sur son passage. Bye, bye les peaux mortes et rougeurs!