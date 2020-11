Soins à domicile: Québec annonce un investissement de 100 millions $

THE CANADIAN PRESS/Jacques Boissinot Le ministre de la Santé, Christian Dubé, en a fait l’annonce à Montréal, en compagnie de sa collègue responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais et de l’adjointe parlementaire de M. Dubé, Marilyne Picard. (photo d'archive)

«On a un équilibre. On va donner plus de services, mais on a mis une partie du 100 millions $ qui vient augmenter le salaire, et ça je pense que c’était dû», a indiqué M. Dubé.

De ce montant, 65 millions $ serviront à offrir plus de services de soutien à domicile, notamment aux aînés et aux personnes ayant une déficience physique, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. Selon le ministre, ce montant permettra d’aider plus de 1100 personnes supplémentaires, et tous les patients pourront bénéficier de davantage de services.

«On pense que cet effort-là, en plus des primes COVID, ça fait des salaires qui sont beaucoup plus intéressants que ceux qu’on donnait dans l’ancienne administration, où on ne faisait qu’augmenter à raison de 2 % par année», a-t-il soutenu.

Sa collègue Marguerite Blais a souligné que ces nouvelles sommes étaient bienvenues, car les gens, de plus en plus, veulent vivre à domicile le plus longtemps possible.

«Cette année, les usagers ont reçu 3,2 millions d’heures de services de plus que l’année précédente, soit environ 22,7 millions d’heures à prendre soin de la population chez elle», a-t-elle souligné.

Selon le ministère, les nouveaux investissements permettront d’offrir 520 000 heures supplémentaires en services.

Mme Blais a ajouté que les gens ont été d’autant plus intéressés à rester à la maison en temps de pandémie.

«En plus on a une société vieillissante. Actuellement on dessert en tout et partout un million de personnes âgées de 70 ans et plus et dans dix ans, ce sera 1,5 million de personnes de 70 ans et plus.»

La nouvelle a été bien accueillie par le Réseau de coopération des entreprises d’économie sociale en aide à domicile (EÉSAD).

«L’annonce d’aujourd’hui est une reconnaissance et un pas dans la bonne direction permettant de contribuer à faciliter l’embauche et la rétention de la main-d’œuvre à la hauteur des besoins des EÉSAD», a déclaré le directeur général J. Benoit Caron dans un communiqué.

