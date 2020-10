Cheveux : 5 soins pour contrer chute et perte de volume

Westend61 via Getty Images

Le secret d’une chevelure longue, volumineuse et dense réside notamment dans la santé de notre cuir chevelu. Envie d’un look à la J.Lo ou Blake Lively? Songez à y appliquer ces 5 soins capillaires coups de coeur pour qu’elle retrouve sa pleine vitalité.

HUILE

René Furterer Complexe 5

René Furterer

Une crinière qui manque de tonus ne nous donne pas beaucoup de liberté quand vient le temps de se coiffer. Elle a clairement besoin d’être stimulée. Et c’est le rôle que vient remplir cette huile mythique de la maison française René Furterer.

On fixe l’embout applicateur sur le flacon, on prend une bonne dose du produit pour doubler notre traitement d’une séance d’aromathérapie, puis on vient le glisser sur la racine de nos cheveux avant la douche. Sa formule enrichie d’huiles essentielles dites «chaudes» vient stimuler la micro-circulation au niveau des glandes sébacées, et donc décupler l’effet de notre shampoing et de tous types de traitements (anti-chute, antipelliculaire) qu’on appliquera après. L’effet «chauffant» presque immédiat peut faire peur au premier contact, mais s’atténue une fois qu’on le rince. Assurez-vous d’ailleurs que le cuir chevelu n’est pas irrité avant l’application pour prévenir la sensation d’irritation.

Appliqué une fois par semaine, il aidera assurément le cheveu à gagner en force.

SHAMPOING-REVITALISANT

Ducray - Shampoing redensifiant Densiage

Ducray

Leader dans les soins antipelliculaires et pour les cuirs chevelus sensibles, Ducray vient de lancer la gamme Densiage destinée à tonifier et à renforcer la chevelure. Oui, elle cible les têtes des 40 à 45 ans, mais tout le monde peut bénéficier de son action réparatrice.

Enrichi d’antioxydants comme de ginseng et d’albizia, le shampoing aide à contrer le vieillissement prématuré du cheveu et l’assèchement du cuir chevelu. Après une utilisation, on sent déjà nos mèches plus souples et vigoureuses. Sa texture crémeuse et son doux parfum, à la fois fruité et floral, bonifient en plus l’expérience.

Redken Extreme Length

Courtoisie

Envie de longueurs vertigineuses? Il faut absolument essayer cette nouveauté Redken infusée des deux ingrédients chouchous de la repousse de cheveux : la biotine et l’huile de ricin.

Pour un effet maximum, on utilise le shampoing, revitalisant et soin sans rinçage qui se conjuguent et se complètent. Le trio aide à renforcer les mèches, les empêchant de casser.

Le plus beau, c’est qu’il donne en plus de la texture aux cheveux. Ils sont instantanément plus malléables et brillants. Redken aurait pu mettre la pédale un peu plus douce sur le parfum floral du soin anti-rinçage à notre goût, mais - encore une fois - se rachète avec sa liste d’ingrédients qui misent sur «l’extrême longueur».

Shampoing : 21,99$ pour 300 ml

Revitalisant : 22,99$ pour 250 ml

Soin sans rinçage 24,99$ pour 150 ml

Sebastian Professional Reset

Courtoisie

Vous êtes du genre à multiplier les produits capillaires pour faire les mises en plis les plus extravagantes? Votre cuir chevelu écope un peu. Pour repartir à zéro, Sebastian Professional a lancé des produits abordables qui nettoient en profondeur sans assécher la chevelure ni la priver de volume.

Le produit aide en fait à définir les vagues naturelles, leur offrant la tenue nécessaire sans qu’on ait besoin de les passer au séchoir. On a aussi adoré son parfum unique, luxueux et vaporeux, pas trop puissant, mais juste assez pour recevoir des compliments juste après un lavage.

Shampoing : 12,99$ pour 250ml

Revitalisant : 13,99$ pour 250ml

EXFOLIANT

Nioxin Scalp Recovery

Nioxin/Amazon Nioxin

Le spécialiste des shampoings anti-chute offrait autrefois qu’en salon de coiffure ces traitements de gommage du cuir chevelu. C’est maintenant chose du passé. Avec son tout nouveau exfoliant biodégradable purificateur, on peut réveiller et nettoyer la base de nos mèches à la maison.

Sa technologie NIODerma comporte des microbilles de cellulose qui permettent de venir soulever les impuretés qui s’agglutinent au cuir chevelu, tout en douceur. Le produit n’est pas saturé en grains, mais plutôt aérien. Il convient même aux peaux fragilisées.

On l’applique sur une tête sèche en massant délicatement pendant 5 minutes, puis on sent une agréable sensation de fraîcheur grâce à sa formule mentholée. On rince sous la douche avant de poursuivre avec shampoing et revitalisant. Voilà qui permettra à notre cuir chevelu d’enfin respirer.