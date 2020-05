5 soins qui vont sauver vos cheveux en attendant le coiffeur

Getty Images/iStockphoto

Vous vivez avec une tuque pour oublier votre crinière qui n’en fait qu’à sa tête? Vous faites partie de celles et ceux qui rêvent de retrouver leur coiffeur préféré? Voici 5 soins qui vont vous faire patienter en beauté et rendre lustre et brillant d’antan à vos têtes.

Fusio-Dose Homelab, Kérastase

C’est une technologie de pro à la maison. La première étape est de choisir la bonne formule pour vos cheveux selon leur nature et l’effet escompté (brillance, résistance, nutrition...). Le coffret offre quatre concentrés et 4 boosters à utiliser sur 4 semaines. Après le shampoing, vaporisez sur cheveux essorés la fusiodose en prenant soin de l’appliquer sur toutes les sections. Laissez poser quelques instants, puis rincez abondamment. C’est simple d’utilisation pour un effet immédiat et étonnant.

Hydrating Spa Fluid Cheveux longs, Biosthétique

Idéal pour les cheveux longs abîmés, desséchés, manquant de tonus et de brillance. Ce traitement onctueux de la marque française s’applique sur cheveux essorés. Infusé d’acide hyaluronique, d’huile fine de la noix péruvienne Sacha inchi et de peptides de blé, ce soin à la fragrance addictive hydrate en profondeur sans laisser les cheveux gras. Au programme: brillance et douceur.

Masque capillaire à base d’avoine pour la nuit, Aveeno

Sans sulfates, sans colorants, sans parabènes, ce masque riche et tout doux à laisser infuser toute la nuit va faire des petits miracles. Attention à protéger votre oreiller et pousser l’expérience jusqu’à porter un bonnet en plastique pour maximiser l’effet du soin, sans risquer une tâche (pas très glamour, mais faut ce qu’il faut!).

Perfecteur de cheveux n°3 Olaplex

Le Perfecteur de cheveux n°3 est un soin à effectuer à domicile qui contient les mêmes principes actifs que les produits professionnels pour renforcer les cheveux et améliorer leur apparence. On applique une quantité généreuse, des racines jusqu’aux pointes, sur cheveux non lavés. Puis, on brosse et on laisse agir pendant au moins 10 minutes avant de laver et rincer. Tadam, magique.

Moisture & Control, Oribe

Ce masque hydratant ultime de la marque Oribe (fondée par le coiffeur star Oribe Canales) est un soin précieux. Composé d’huiles de noix de coco et d’amande, il désaltère en profondeur les boucles assoiffées et empêche les cheveux de casser tout en réparant les dommages. En attendant de retrouver le chemin de votre salon, vos cheveux seront soyeux, hydratés et plus sains que jamais. Votre coiffeur vous félicitera!