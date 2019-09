9 soins beauté pour une peau parfaitement hydratée cet automne

L’automne est toujours synonyme de baisse de régime, aussi pour notre peau, qui paie parfois encore le prix de nos longues expositions au soleil. Comment bien hydrater notre épiderme avant l’arrivée (inévitable) du froid? On a testé pour vous 9 soins, nouveautés et incontournables, aux résultats visibles. Gelée nettoyante purifiante de Caudalie

Site Caudalie Gelée de Caudalie

Une belle peau hydratée commence par un bon nettoyage, on ne le répétera jamais assez. Cette gelée nettoyante purifiante de Caudalie, 100% naturelle, enrichie en acide salicylique naturel, polyphénols de raisins et huiles essentielles bio, est complète. Elle permet de bien nettoyer en éliminant les impuretés de la peau, mais sans la dessécher et en resserrant les pores. On veut nettoyer sans décaper! Sa texture gélifiée laisse une sensation de fraîcheur et de propreté instantanée sur la peau. 34$ Disponible chez Jean Coutu Gommage gourmand nourrissant corps de Nuxe

Site Nuxe Gommage Nuxe

Notre corps aussi a besoin de toutes nos attentions! L’exfolier et l’hydrater sont les gestes essentiels, et c’est exactement ce que propose ce gommage « 2 en 1 » - tout nouveau - qui se transforme en lait au contact de l’eau. Grâce aux grains de riz finement broyés et des cristaux de sucre blond fondants, il permet d’exfolier. À cela s’ajoutent le miel (classique de la gamme), 3 huiles végétales (de tournesol, d’argan et de bourrache) et du beurre de Karité pour nourrir et assouplir notre épiderme. Plaisir des sens assurés. 39$ pour 175ml Disponible chez Pharmaprix Crème immortelle divine de l’occitane

Site La Baie Immortelle de l'Occitane

Ingrédient star de cette formule luxueuse: l’huile essentielle biologique d’immortelles qui aide à stimuler la microcirculation et augmente la synthèse de collagène (x 6). Il faut compter aussi sur le miel qui protège et répare l’ADN, ou encore l’acide hyaluronique encapsulée, connu pour combler les rides et donner de la densité à la peau. C’est une crème riche et technologique de la maison française l’Occitane qui met un point d’honneur à ce que la traçabilité de cette huile essentielle d’immortelles soit garantie à 100 %, de la graine à la peau. Un luxe à s’offrir pour une peau durablement tonifiée. 65 ml 130$ Disponible à la Baie Huile hydratante corps et cheveux lavande-chanvre de Bleu Lavande

Site Bleu Lavande Huile Hydratante Bleu Lavande

De la tête aux pieds, littéralement, cette huile (sans paraben, PEG ou parfum artificiel) permet une hydratation intense de la peau en plus de revitaliser et renforcer les cheveux. À base d’huile de graines de chanvre, d’huile essentielle de lavande fine certifiée et d’huile de pracaxi, elle aide à soulager la peau sèche et les démangeaisons - en plus de créer une barrière contre les facteurs environnementaux qui affectent la peau. Sa formule pénètre rapidement pour un fini soyeux et non gras. 27$ Disponible chez Jean Coutu Filorga NCTF-Reverse Mat Fluide régénérant suprême

Site Filorga

Voici un fluide ultra-concentré en NCTF - complexe polyrevitalisant unique mis au point par les Laboratoires Filorga - anti-âge. La texture onctueuse se glisse parfaitement sous les crèmes de jour et de nuit, donc matin et soir. Idéalement, on appliquera les crèmes de la fameuse ligne française en complément du fluide, sinon sous nos soins du moment. La formule riche, mais qui ne crée aucunes brillances, prépare bien la peau aux autres soins en la rendant souple et rebondie. 75,95$ Disponible chez Pharmaprix Reversa la crème Retin [A]list de Reversa

Courtoisie Reversa Reversa

C’est la dernière nouveauté anti-âge de la marque québécoise végétalienne et sans cruauté. On le sait le rétinol est une molécule bien connue pour réduire l’apparence des rides et des ridules, mais aussi pour contrer la perte de fermeté et réveiller un teint terne. Associé à des molécules anti-irritantes, comme l’extrait de baie de Tasmanie et l’antioxydant (6)-paradol, cela donne une innovation qui devient accessible pour tous les types de peaux. 30 ml, 60$ Disponible chez Jean Coutu Cure Premium anti-âge absolu

Site Lierac

Tout nouveau ce sérum révolutionnaire issu de la médecine régénérative de Lierac (aux 7 brevets liés à sa composition et sa texture unique). Il se distingue visuellement par ces 10 000 micro-capsules d’huile en suspension dans un gel aqueux - qui permettent d’isoler les actifs jusqu’au contact de la peau pour l’hydrater au maximum. La formule savante, grâce au foxo et à l’hormone GDF-11, promet d’augmenter le nombre de cellules jeunes, mais aussi de renverser le processus de sénescence (dégradation liée au temps) en restituant les attributs et les fonctionnalités des cellules jeunes aux cellules vieillies. Une innovation en or! 30 ml, 150$ Disponible en pharmacies Masque de nuit pour les lèvres de LANEIGE

Site Séphora LANEIGE

Ce masque de nuit pour les lèvres est une petite merveille dont on ne se lasse pas depuis deux saison. Sa texture onctueuse délicatement parfumée est addictive. Enrichie en acide hyaluronique et minéraux, cette formule forme un film protecteur sur les lèvres qui permet de retenir l’hydratation et les ingrédients actifs. Appliquez une couche généreuse de ce masque apaisant avant de dormir pour éliminer les peaux mortes et vous réveiller avec des lèvres fraîches, souples et douces. 26,00 $ Disponible chez Sephora Le soin Oxygeneo du Spa Diva