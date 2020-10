7 soins super hydratants pour entrer dans l'hiver en beauté

dragana991 via Getty Images

L’hydratation est la clé en beauté, on ne le répétera jamais assez. Mais, l’hiver, le froid, le chauffage ont vite fait d’assécher notre épiderme, sensible aux sautes de températures. Voici 7 soins essentiels qui vous permettront de passer à travers l’hiver en beauté!

Super baume réparateur au miel de Nuxe

Site Nuxe

Texture hyper grasse - compacte et proche d’une cire - fragrance envoûtante, cette formule qui sert pour le corps et le visage (on la préfère pour le corps!) est un must à avoir sous la main. Composé de miel, huiles végétales (Tournesol, Bourrache, Avocat, Pépins de Cassis, Buriti, Jojoba), pois de cœur, beurre de Karité… ), ce baume hydrate, apaise et répare en quelques applications. On recommande de le garder sur sa table de nuit pour en appliquer sur toutes les zones desséchées et fragilisées de la peau avant de basculer au pays des rêves.

Site Clayton Shagal

Double objectif de ce soin: hydratation et effet liftant. Cette formule est épaisse et riche, pour ne pas dire réconfortante. Elle est gorgée d’hydratants (beurre de karité, extrait de graine de caroube, de hyaluronate de sodium, puissant hydratant), mais aussi d’acides aminés et d’antioxydants, qui stimulent la synthèse de l’élastine, régénèrent les tissus et procurent un effet liftant à la peau. Autant dire un cocktail puissant et qui vise pile dans le mille.

Résultat après quelques applications? Une peau plus souple, plus douce et raffermie. Si on est fan de l’efficacité, on l’est un peu moins du parfum qui s’en dégage. Le nom de cette compagnie québécoise ne vous dit rien? Sachez qu’elle existe depuis 1980 et s’est faite connaître grâce à son gel collagène composé d’un collagène acido-soluble non hydrolysé pur à 99 %, la forme la plus pure d’extraction de collagène qui pénètre jusqu’au derme sans injection.

Le lait concentré d’Embryolisse

Site Embryolisse Lait-Crème concentré, Embryolisse

Le lait-crème concentré est un soin multi-fonctions coup de coeur. Enrichie en protéines de soja, Aloe vera, cire d’abeille et beurre de karité, elle rend la peau toute douce et très hydratée. On glisse ce soin tout doux après un sérum ou avant un spray d’eau de beauté qui viendra terminer notre routine matinale et du soir. Le plus: sa texture riche pénètre vite.

39$ Masque à l’avocat et au rétinol de Glow Recipe

Site Glow Recipe

Vous l’avez certainement remarqué, les masques de beauté de nuit sont légion depuis quelque temps! On aime ces formules à laisser poser toute la nuit pour se réveiller avec une peau repulpée.

Coup de coeur pour ce petit pot vert au rétinol et à l’avocat de la marque coréenne Glow Recipe. Il contient de l’avocat (huile et extrait), riche en vitamine E et vitamine C - efficaces contre les rides et les agresseurs environnementaux - et du rétinol. Ici, il est encapsulé, ce qui permet un effet prolongé du rétinol, qui participe à améliorer l’apparence du teint. Le soir avant le coucher, on applique une fine couche de ce masque gourmand qui se révèle être magique pour le minois, particulièrement quand les nuits sont plus courtes et que le mercure commence à chuter.

Masque hydratant de nuit Laneige

Site Laneige

Autre masque de nuit qui pourrait sauver notre peau cet hiver, c’est celui de Laneige, la marque connue pour ses masques pour la bouche. Texture fluide, formulé avec de l’Eau minérale hydro-ionisée, il fournit de fortes doses d’hydratation à la peau stressée et assoiffée. Sa texture légère pénètre rapidement dans la peau. Délicieusement parfumé à la fleur d’oranger, de rose et de bois de santal, c’est un plaisir à la fois confortant et détressant de l’appliquer. Addictif.

Hydratation intense SOS de Vinosource de Caudalie

Site Caudalie

Comme dans tous les produits de la marque née à Bordeaux en France, réputée pour ses vignobles et ses terres riches, le raisin est au coeur de la formulation. Cette formule très naturelle n’échappe pas au credo de la compagnie. Elle est riche en polyphénols antioxydants de pépins de raisin, d’eau de raisin biologique apaisante, de squalane d’olives et d’huile de bourrache nourrissante. Texture riche et soyeuse, parfum classique à la marque, elle nourrit en profondeur l’épiderme et sur la durée. Un nouvel indispensable de la saison.

CeraVe

Courtoisie CeraVe CeraVe

C’est un classique, un incontournable à avoir absolument dans sa pharmacie! Développée en collaboration avec des dermatologues et reconnue par l’association canadienne de dermatologie, cette crème permet de réparer les peaux les plus desséchées, irritées et agressées. Elle est formulée à partir de trois céramides essentiels (1, 3, 6-II), dont l’absorption par la peau est optimisée pour 24h grâce au complexe breveté MVE, et d’acide hyaluronique, pour aider à restaurer la barrière protectrice naturelle de l’épiderme et abreuver la peau des petits et des grands.