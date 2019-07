7 astuces beauté pour une peau dorée sans bouger de chez vous

Pas eu le temps, ou pas eu envie, de vous exposer au soleil? Votre mine tout comme vos jambes affichent un blanc dont vous n’êtes pas fan? Voici nos astuces beauté pour faire comme si reveniez du sud sans avoir jamais décollé de chez vous. Bam!

Photoderm autobronzant - Bioderma

Pas encore eu le temps de travailler votre teint doré? Voici une astuce qui pourrait bien changer votre vie - et la nuance de vos jambes un poil trop blanches. Cette brume à pulvériser laisse un fini sec, homogène et sans trace sur la peau que l’on a sèchée et nettoyée avant de procéder à l’opération. On ne le vaporise pas trop proche de la peau, à 20 cm, et uniformément, en évitant les yeux ou les muqueuses. Ce n’est pas en une fois que vous obtiendrez le bronzage de vos rêves. Astuces? On répète l’opération 1 fois par jour pendant 3 jours, puis 1 fois tous les 2 jours. On entretient 1 fois par semaine. 19,90$ Bronz Repair Teinté Sunkissed - Esthederm

Bronzer, oui, mais en toute sécurité! Cette crème teintée protectice, qui fait l’effet d’un baiser ensoleillé, est anti-rides fermeté. C’est un peu un trois en un. On l’utilisera en soin de jour à appliquer sur le visage, le cou et le décolleté 20 minutes avant de sortir. (Renouveler toutes les 2 heures et après chaque bain.) On aime sa texture délicate qui ne laisse pas de fini gras sur la peau. 89$ St. Tropez Tanning Essentials

On connaît les produits de cette ligne parce que Kate Moss, top modèle, en a longtemps été l’égérie. Là, il ne s’agit pas de protection solaire ni d’autobronzant - la marque est bien connue pour cette ligne - mais d’une crème hydratante qui laisse la peau toute douce et surtout hâlée. Oui, elle est teintée, mais n’ayez pas peur de la nuance, elle s’adapte à tous les types de peau. On l’applique comme notre crème hydratante sur peau séchée et on saute sur notre mini la plus vaporeuse pour arpenter les rues de Montréal, les jambes enfin dorées. 40$ Le gant Renaissance

Bien exfolier sa peau participe à bien la préparer pour les journées ensoleillées en retirant les peaux mortes, et par la même occasion à faire durer le bronzage. Un classique du genre, le fameux gant Renaissance, qui permet d’exfolier la peau tout en douceur. Il est végan, antibactériens et fait à 100% de fibres naturelles. On le fait sécher loin de la douche pour que les bactéries et autres ne prolifèrent pas avec l’humidité. Mais voici quelques astuces pour rendre la peau plus douce - plus douce, on a dit! Polir la peau par effleurages légers, notamment la zone fragile du décolleté et les régions tatouées. Toujours rincer à fond et sécher sans frotter. Exfolier à sec pour une exfoliation plus approfondie (avant de rincer). Attendre 48 heures avant de s’exposer au soleil (la peau exfoliée est photosensible). Exfolier régulièrement les zones sujettes aux poils incarnés, avant d’appliquer au coucher un très mince voile de crème aux AHA. 23,95$ Gommage Lèvres Délicieux - Fabulous Fig - L’occitane

Toujours au rayon exfoliation, ce gommage porte bien son nom, il est tout simplement délicieux. Il est composé d’un extrait de figue qu’on mangerait, littéralement. Formulé également à partir d’huile de carotte biologique de Provence, de l’huile de grenade extraite à froid et de l’huile de pomélos corses cueillis à la main, il rend les lèvres plus douces et hydratées grâce aussi à la vitamine C et E. On a tendance à ne pas assez penser assez à notre sourire, qui lui aussi pâtit de la chaleur et du soleil. Huile prodigieuse riche - Nuxe

Parfaite pour bien hydrater sa peau (qui conserverai ainsi son hâle plus longtemps) malmenée par le chlore, le sel et le soleil, c’est cette version enrichie de la fameuse huile prodigieuse. Plus riche pour la peau parce qu’enrichie en vitamine E anti-oxydante, elle la nourrit sans la saturer de gras. Quant à sa fragrance, elle demeure la même - l’une des clés du succès de cette formule. Multi-fonctions, elle s’utilise aussi bien pour la peau que pour les cheveux, sa formule sans silicone hydrate en laissant un effet satiné non gras. 100 ml pour 49$ Tolériane ultra 8 - La Roche Posay

