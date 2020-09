Soins anti-âge: ne pas négliger le cou

stock_colors via Getty Images

Le cou et le décolleté, ces grands oubliés de la routine beauté, trahissent souvent notre âge. Si délicats, ils fripent parfois plus vite et plus en profondeur. Ils méritent qu’on s’y attarde. Voici les bons gestes et les soins à adopter.

Une gymnastique faciale

Le cou encaisse tous les coups. Expressions, crispations dues au stress, mauvaises postures… Pour toutes ces raisons, il faut penser à le redresser.

Pour étirer la peau du cou et ainsi éviter les plis, l’ostéopathe Liza Egbogah conseille un exercice. «Quelques fois par jour, regardez vers le plafond pendant 10 à 30 secondes, avec la langue au palais et revenez à une position droite, le regard vers l’avant.» Selon elle, ce petit geste aurait aussi d’autres bienfaits pour la santé, notamment la relaxation.

Ce qu’il faut surtout éviter, selon elle, est de se pencher sans cesse pour regarder notre téléphone ou notre ordinateur. Elle suggère, le plus possible, de les garder à la hauteur des yeux.

Règles d’application

Autre geste important : le massage. Lors de l’application de nos produits de beauté, il convient de lisser la peau de l’ovale vers les clavicules, autrement dit de l’intérieur vers l’extérieur, de haut en bas. N’oubliez pas d’étendre le soin jusqu’à l’arrière des oreilles, où certains muscles du cou sont attachés. Ça stimulera la circulation sanguine et le drainage lymphatique.

Pour le décolleté, massez autour des seins en faisant des mouvements en 8.

Fabrice Poincelet via Getty Images

Des soins chouchous

La peau du cou étant plus fine et pauvre en lipides et glandes sébacées - responsables de la lubrification du derme -, l’assèchement nous guette à tout moment dans cette zone trop souvent oubliée. Il convient donc de lui fournir les nutriments dont elle a de besoin pour éviter relâchement, peau froissée, et lignes horizontales.

Voici un rituel à suivre :

Nettoyage avec mouvements circulaires matin et soir.

avec mouvements circulaires matin et soir. Application d’un sérum - idéalement enrichi d’acide hyaluronique - pour stimuler l’hydratation.

- idéalement enrichi d’acide hyaluronique - pour stimuler l’hydratation. Application d’un hydratant doux lorsqu’on est jeune et d’un hydratant avec des agents tenseurs passé 30 ans ou dès l’apparition des premiers signes de l’âge.

doux lorsqu’on est jeune et d’un hydratant avec des agents tenseurs passé 30 ans ou dès l’apparition des premiers signes de l’âge. Exfoliation mécanique douce - sans grain - une à deux fois par semaine pour enlever les peaux mortes. Privilégiez un gommage conçu pour le visage.

- sans grain - une à deux fois par semaine pour enlever les peaux mortes. Privilégiez un gommage conçu pour le visage. Application d’un écran solaire, même lorsque vous restez à l’intérieur. Autrement, tous les efforts sont réduits à néant.

SkinCeuticals - Tripeptide-R Neck Repair

Courtoisie SkinSeuticals

Vous avez dit rétinol? On est là! Ce nouveau soin révolutionnaire de SkinCeuticals contient l’ingrédient anti-âge chouchou du moment dans un dosage qui est approprié à un usage quotidien. Ainsi, il lisse et raffermit la peau du cou, sans trop l’irriter. Combiné à des tripeptides et de la glaucine, son pouvoir n’est que décuplé.

Après quelques semaines d’utilisation, on a remarqué une diminution de l’apparence des plis horizontaux, bien qu’ils soient toujours présents, mais surtout que le cou était plus lumineux. Et même si on a la peau passablement sensible, le produit a été bien toléré. Pas de rougeurs à l’horizon, juste des bienfaits!

Zorah Biocosmétiques - EOS Concentré raffermissant cou & décolleté

Courtoisie

Ce soin bio nous a charmés non seulement parce qu’il est bio, mais également par sa sa fluidité qui facilite l’application dans cette zone fragile qu’on n’ose pas trop frotter. L’effet tenseur n’est pas le plus puissant, mais il aide clairement à nourrir la peau, nous permettant d’éviter le vieillissement prématuré et de conserver notre éclat de jeunesse.

Karine Joncas - Sérum expert décolleté intégral

Courtoisie

Sous forme de gel, ce sérum procure une sensation de fraîcheur instantanée. Un peu collant à l’application, mais rapidement absorbé, il couvre une large zone avec une toute petite quantité. Le produit est multifonctions - comme tous les autres de la marque québécoise - c’est un 5 en 1 : anti-âge, raffermissant, lissant, anti-relâchement et traite les taches brunes. Côté résultat : on a effectivement constaté un effet liftant, mais également une diminution des rougeurs dûes au rasage pour messieurs.

Fresh - Crème raffermissante pour le corset au thé noir

Courtoisie

Grâce à son complexe à base de thé noir, de peptides et d’extraits de fruit de goji, ce soin aide à effacer le flétrissement naturel du cou. À la fois riche, aérien et doté d’un parfum divin, il est ultra réconfortant. On ne s’en passe plus avant le dodo.