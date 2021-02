7 soins rajeunissants qui réparent pour vrai

Getty Images

Tanné des fausses promesses? On passe aux petits pots aux prouesses anti-âge démontrées. Bye, bye les ridules : voici sept soins testés et approuvés!

Connue comme la reine de la brillance et de l’éclat, la maquilleuse britannique Charlotte Tilbury vient de lancer un soin multifonctions qui réveille et rajeunit notre minois. Attention, quasi tous les ingrédients anti-âge populaires y sont rassemblés. On y retrouve de l’acide glycolique, salicylique et d’agave bio (pha) qui permettent de lisser et raffermir le derme, ainsi que des actifs qui retiennent l’hydratation et même du «exfolactive» qui stimule l’activité des enzymes cutanées - et donc empêche la formation de rides. Oui madame, c’est du sérieux! Sa gelée luxuriante est un peu collante, mais comme on l’applique qu’une seule fois par semaine avant le dodo, on recommencera à l’infini (surtout lorsque vous verrez le résultat assez rayonnant, merci!)

85$ - Disponible exclusivement sur charlottetillbury.com pour l’instant

Fini le teint grisâtre. Une peau éclatante est à votre portée grâce à ce soin musclé. Sa concentration élevée en acide glycolique (4%), en acide phytique (2%), mais balancé par un complexe apaisant, exfolie chimiquement et stimule la régénération cellulaire afin qu’on retrouve un grain de peau régulier et une splendide luminosité digne de nos belles années. Pourquoi tant d’éclat? Puisque ses molécules empêchent la formation de radicaux libres, qui a tendance à colorer l’épiderme. On ne se réveille pas non plus la mine rouge tomate. La combinaison de jojoba et de graines de tournesol équilibre judicieusement le tout pour éviter les irritations. C’est notre soin anti-âge favori du moment!

Un soin réconfort qui promet en plus de défatiguer le regard. Onctueux à souhait, il enrobe la fine peau du contour des yeux d’un riche film hydratant qui détend immédiatement le contour des yeux. Son secret : l’ingrédient chouchou de la maison française : le beurre de karité, mais également l’Immortelle Super Extrait, l’alternative naturelle au rétinol développée par la marque. Après une petite semaine d’utilisation, nos ridules apparues pendant la pandémie étaient déjà histoire ancienne.

Brillante nouveauté de la marque californienne. Non seulement sa formule supra légère gorgée de puissants extraits naturels aide à raffermir la peau du cou, mais son applicateur à bille intégré tonifie le derme et favorise le drainage lymphatique. On adore son effet frais au contact de la peau.

116$ pour 50ml - chez Dermalogica et chez Sephora

C’est l’ultime soin tout-en-un de luxe. Guerlain propose une nouvelle formule qui se veut un hybride entre l’huile, le sérum et la lotion tonique, enrichie de son complexe au miel d’abeille et à la gelée royale exclusive. Il lisse, repulpe, mais surtout répare et régénère la peau grâce à la haute teneur en acides aminés et précieux nutriments recueillis auprès de la reine de la ruche. La texture est légère comme tout, puis les microcapsules d’huile éclosent sur la peau, laissant derrière elles un tendre voile d’hydratation.

Ce masque fait de la magie pendant qu’on a la tête sur l’oreiller. Enrichi de l’ingrédient anti-âge de l’heure, le rétinol encapsulé, d’huile et d’extrait d’avocat, il enveloppe notre minois d’une couche supra riche d’hydratation, l’infusant de vitamine E et de vitamine C pour contrer les affres du quotidien, fatigue et autres agresseurs environnementaux. Au petit matin, le teint est lumineux, et les signes de l’âge moins apparents. Définitivement un coup de coeur!

Vous ne juriez que par le rétinol? C’est que vous ne saviez pas encore qu’il y avait un produit soi-disant deux fois plus efficace sur le marché : le Resvératrol de vigne, un produit breveté et développé par Caudalie en collaboration avec l’Université Havard. Et ça marche pour vrai! Combiné à la crème Cachemire redensifiante de la maison française, ce sérum crème liquide (qui contient aussi du squalane d’olive, des peptides et du collagène végane) a visiblement réduit l’apparence des ridules en plus de refermer les pores, lissant et rajeunissant notre minois, comme rarement on a observé auparavant.