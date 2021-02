Moyo Studio via Getty Images

On vous a déjà convaincu(e) de remplir votre panier d’essence, tonique, sérum, hydratant, masque, brume et tout le bataclan? Mettez cette fâcheuse habitude de surconsommation de côté (les produits avec), la clé d’une mine éclatante résiderait plutôt dans une routine de soin minimaliste. Explication.

«C’est pas une recette de gâteau qu’on fait. Autrement dit, pas besoin de cumuler une dizaine de produits pour arriver à la recette d’une belle peau bien balancée, affirme le chef du service de dermatologie du CHU de Québec, Dr Steve Mathieu.

Les accumuler, les mélanger, les superposer les un aux autres pourrait même avoir des effets néfastes sur l’épiderme, selon la visagiste québécoise des célébrités, Jennifer Brodeur. « Au cours de mes 20 années et plus de carrière, les femmes qui utilisaient une abondance de produits finissaient par développer des allergies et des intolérances», confie-t-elle.

Une routine adaptée

L’ultime secret d’une routine optimale ne se résume donc pas à la variété ou l’abondance de nutriments qu’on insère dans nos pores, mais bien à une connaissance approfondie de son type de peau et des ingrédients cosmétiques populaires.

Elle a soif? On misera sur des produits remplis d’ingrédients qui retiennent l’hydratation comme l’acide hyaluronique. Elle manque d’élasticité? On préférera une formule riche en lipides, en peptides, en collagène ou en rétinol. Elle est terne? On pariera sur les antioxydants et l’acide glycolique.

On n’y comprend rien ou nos lunettes sont trop mal ajustées pour lire les petits caractères sur les pots? On passe chez l’esthéticienne pour lui demander des conseils et un diagnostic facial, ou on intercepte les spécialistes du rayon beauté de la pharmacie ou celles de chez Sephora qui nous orienteront vers les produits conçus spécifiquement pour notre peau.

L’institut de beauté montréalais et boutique spécialisée en soins de la peau Etiket, propose par exemple des consultations virtuelles en vidéoconférence afin de bien cibler le besoin de sa clientèle.

«Avec les gens qui magasinent en ligne pendant la pandémie, on en voit souvent qui commandent deux produits très chers qui font la même chose. C’est inutile», assure Simon Tooley, fondateur de Maison Etiket à Montréal.

«Il ne faut pas acheter pour acheter. Nettoyant, sérum, hydratant et masque, puis on peut s’arrêter là. Si tu as un problème, tu prends le produit pour le résoudre. C’est tout», poursuit-il.

Les produits à éviter quand on a une peau à problème Essences : «Comme elles souvent de l’alcool, elles sont trop asséchantes»

«Comme elles souvent de l’alcool, elles sont trop asséchantes» Masques parfumés ou le parfum tout court : «Ce n’est souvent pas pour embellir la peau, mais pour “l’expérience spa“. Ça donne souvent des allergies aux patients»

«Ce n’est souvent pas pour embellir la peau, mais pour “l’expérience spa“. Ça donne souvent des allergies aux patients» Maquillage : «Ça bloque les pores et c’est irritant.» Selon Dr Steve Mathieu, on devrait miser sur «des produits doux, sans parfum, sans agents de conservation et avec une liste d’ingrédients chimiques incompréhensibles pas trop longue».

Détox : par où commencer?

Si votre peau est d’une belle apparence, inutile de changer cette formule «gagnante». Toutefois, dès que des problèmes surviennent, on arrête tout, conseille Dr Mathieu.

«La peau est bien faite. On répond à nos besoins de base, puis quand ça devient rouge, que ça pique ou qu’elle tiraille, c’est qu’il y a un pépin. On devrait mettre tous nos produits de côté et les réintroduire, un à un, pour voir lequel n’est pas bien toléré par notre peau, dit-il. C’est vraiment du essai-erreur, mais au moins on acquiert des connaissances sur notre peau qui vont nous servir une bonne partie de notre vie.»

Sans surprise, le maquillage devrait être la première étape à retirer et la dernière à réintégrer. «C’est comme quand messieurs font une pause de rasage. Enfin tu laisses la peau tranquille, tu lui donnes une pause, et ça paraît. La sécheresse, les rougeurs et les inconforts sont moins au rendez-vous», pointe Dr Mathieu.

Meilleure traçabilité

En plus d’épargner et d’être écolo en consommant (ou jetant) moins de petits pots, s’ajoute à la liste des bienfaits d’une telle routine, une meilleure compréhension des effets des ingrédients sur notre peau.

Beaucoup plus facile de cibler si l’acide glycolique convient à notre peau lorsqu’elle n’est pas jumelée à une douzaine d’autres produits, par exemple. Même chose si un problème survient : on peut identifier plus rapidement le coupable.

Pour construire à votre tour une routine beauté minimaliste, voici des produits performants testés et approuvés :

DÉMAQUILLANT-NETTOYANT (EXFOLIANT LÉGER)

Teaology - Gelée micellaire nettoyante Black Matcha - 25,99$

Teaology

Une révélation! Ce gel nettoyant au parfum frais, envoûtant, et à la texture légère vient nettoyer le visage en profondeur, le dégager de maquillage et même l’exfolier tout doucement. Son infusion au thé marcha fournit à la peau une bonne dose d’antioxydants, tandis que les perles de charbon actif détoxifient et - combiné aux acides AHA - exfolient mécaniquement et chimiquement la peau. On ne s’en passe plus!

SkinCeuticals - Simply Clean Gel - 50$

SkinCeuticals/Instagram

On a affaire ici à un nettoyant de pro. Enrichi de cinq acides hydroxylés et d’extraits d’Aloe Vera, il nous débarrasse délicatement des cellules mortes et affine le grain de peau. On aime sa texture en gelée épaisse qui mousse légèrement au contact de l’eau et qui permet de mieux retirer le maquillage, même hydrofuge, jusqu’au contour des yeux. Magnifique tout-en-un!

SÉRUM

La Roche-Posay - Hyalu B5 - 50$

La Roche-Posay

On ne se lasse jamais de ce sérum à la fois anti-rides et réparateur. Avec sa composition de deux types d’acides hyaluroniques et de vitamine B5, il permet de corriger les imperfections en surface, mais également sous l’épiderme tout en stimulant la synthèse du collagène. Après quelques jours d’utilisation, l’effet repulpant et illuminateur est indéniable. Son parfum de fleur citronnée est peut-être un peu fort, mais est ultra énergisant selon nous.

Vichy - Sérum Liftactiv Suprême - 50,36$

Vichy/Facebook

Cette toute nouvelle innovation de Vichy contient un judicieux concentré d’ingrédients (1,5% d’acide hyaluronique, de peptides, de vitamine CG et eau volcanique) nous permettant de lisser rides et ridules autant du visage que du très sensible contour des yeux. On aime sa fluidité qui permet à la peau de l’absorber en moins de deux et l’éclat qu’il laisse derrière lui sur épiderme.

Caudalie - Sérum liftant fermeté Resveratrol-Lift - 95$

Courtoisie Caudalie

Vous ne juriez que par le rétinol? C’est que vous ne saviez pas encore qu’il y avait un produit soi-disant deux fois plus efficace sur le marché : le Resvératrol de vigne, un produit breveté et développé par Caudalie en collaboration avec l’Université Havard. Et ça marche pour vrai! Combiné à la crème Cachemire redensifiante de la maison française, ce sérum crème liquide (qui contient aussi du squalane d’olive, des peptides et du collagène végane) a visiblement réduit l’apparence des ridules en plus de refermer les pores, lissant et rajeunissant notre minois comme rarement on a observé auparavant.

HYDRATANT (+ FPS)

Cerave - Lotion hydratante ultra légère FPS 30 - 16,99$

Cerave Skincare/Facebook

C’est probablement la meilleure trouvaille rapport qualité-prix en pharmacie qui convient à tous les types de peaux, même les plus sensibles. C’est que cet hydratant super léger répond à tous nos besoins essentiels : il est non comédogène, sans fragrance, sans huile, enrichi d’acide hyaluronique et muni d’un écran solaire. En plus, sa texture est légère permettant une pénétration éclair et un confort suprême.

Neutrogena - Hydratant Bright Boost FPS 30 - 35,99$

Neutrogena

Surprenant ce soin Neutrogena! Grâce à sa technologie brevetée Neoglucosamine, il permet d’illuminer le teint tout en raffermissant les pores. Mais le géant de la beauté ne s’arrête pas là, il l’a en plus enrichi de graines de moringa, d’antioxydants (vitamine C et E) et d’une protection solaire UVA et UVB. Sa texture est étonnamment fluide et s’absorbe donc en un éclair. Sachez toutefois que son parfum floral, bien qu’agréable, est très présent et très féminin.

Pro-Derm - Crème de jour FPS 20 - 53,50$

Etiket.ca

C’est le genre de produit tout-en-un dont tout le monde a besoin dans sa pharmacie. Enrichie de vitamine A, E, B5, C et d’aloès, elle nourrit, apaise et protège le derme contre le vieillissement cutané grâce au gluconate de zinc (écran contre les rayons UVA et UVB. Que voulez-vous de plus? Sa texture est étonnamment légère grâce au squalane qui balance le beurre de karité - et le produit ne laisse pas de film blanc. On adopte sans hésiter!

SOIN CONTOUR DES YEUX

Kiehl’s - Soin yeux à l’avocat - 64$

Kiehl's

Enveloppez vos clignotants de ce baume velouté et aérien, enrichi d’huile d’avocat et de beurre de karité. Une toute petite quantité suffit pour illuminer le regard et prévenir l’apparition des ridules. Non, il n’est pas trop gras. Juste assez pour un confort optimal.

REN Clean Skincare - Soin éclat anti-cernes - 65$

REN Skincare/Facebook REN Clean Skincare

Coup de coeur instantané pour ce soin illuminant. Il a atténué, presque effacé nos signes de fatigue en quelques petits jours, sans rien assécher sur son passage, chose que peu de produits réussissent à accomplir. Tout léger, mais pourtant vraiment efficace, il pénètre dans notre peau en 2-3 tapotements.

Medicart - Éclat Sublime Regard - 100$

Photo tirée d'Epiderma.ca