MONTRÉAL — SNC-Lavalin annonce mardi la nomination de Ian L. Edwards au poste de président et chef de la direction par intérim, pour un mandat qui commence le jour même.

M. Edwards se joindra au conseil d’administration et succédera à Neil Bruce qui quitte ses fonctions de président et chef de la direction et de membre du conseil, afin de prendre sa retraite de retour auprès de sa famille au Royaume-Uni. M. Bruce demeurera auprès du conseil d’administration à titre de conseiller jusqu’à la fin de l’année.

Ian Edwards est chef de l’exploitation depuis janvier dernier. Le conseil d’administration lui a demandé de procéder rapidement à une revue de la direction stratégique de l’entreprise et d’élaborer un plan pour en assurer le succès durable.

SNC-Lavalin signale que M. Edwards compte plus de 30 ans d’expérience dans la réalisation de projets complexes d’infrastructures et d’exploitation des ressources en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et dans la région Asie-Pacifique.