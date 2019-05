Les gens peuvent faire l’achat du SmartHalo 2 sur Kickstarter au prix de 174$ (120$ pour les 200 premiers et 134$ pour les 500 suivants). La livraison du produit est prévue pour le mois de décembre.

Même interface, plus d’options

L’interface circulaire reste la même sur cette deuxième génération alors que la majorité des changements sont à l’intérieur du cercle sur l’écran qui affiche maintenant du texte, des données métriques et des icônes.

La navigation, la lumière, les données de mise en forme et l’assistant pour les notifications d’appel et de texto ont tous été bonifiés, tout comme l’application.

Le changement le plus important est la grosseur et le poids du gadget en tant que tel, qui est maintenant plus petit et plus léger. Des améliorations ont aussi été apportées au système d’attache.

Plusieurs utilisateurs s’étaient plaints de la faible puissance de la lumière frontale, ce qui a maintenant été corrigé. Elle est cinq fois plus forte.