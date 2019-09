Salma Hayek a 53 ans et un message pour vous

La comédienne mexicano-américaine veut contrer les préjugés contre l’âgisme, et il n’y a pas à dire c’est réussi! Ses admirateurs l’ont largement félicitée pour cette publication, aimée par plus de 1,8 millions de fans, qui démontre la confiance qu’elle a en elle.

Salma Hayek a soufflé 53 bougies en bikini, oui, et elle ne s’est pas gênée pour partager un cliché d’elle avec ce commentaire: «Oui, demain j’ai 53 ans, et alors!?», écrit en anglais et en espagnol. Pas peur de vieillir, pourrait-on lire en sous-titre.

Nombreuses sont les stars qui passées 50 ans ont eu le droit à des remarques indécentes concernant leur âge, pour ne pas nommer Cindy Crawford qui en a souffert et l’a clairement dit. On reproche à la top modèle de ne plus ressembler à ses 20 ans.

Cette dernière a d’ailleurs félicité Salma Hayek tout comme Lenny Kravitz «@salmahayek and it never looked so good!!!!!» : toujours plus belle!

Salma Hayek, star et femme d’affaires assumée, s’est mariée à 39 ans avec François-Henri Pinault et a eu sa fille Valentina à l’âge de 41 ans. Elle explique souvent que c’est en prenant son temps qu’elle a réussi à accomplir tout ce dont elle rêvait.