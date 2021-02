Ce skieur a eu le bon réflexe pour ralentir l'ours à sa poursuite

Des images de Roumanie montrent un intrus inattendu sur les pistes de ski: un gros ours brun à la poursuite d’un skieur dans ce qui ressemble à l’une des épreuves de descente les plus effrayantes au monde.

«Le skieur a fait un mouvement assez cool, qui est vraiment efficace lorsque vous voulez vous éloigner d’un ours», a raconté un autre skieur, Angel Somicu, à ABC News. «Il a laissé tomber son sac à dos, et l’ours a été attiré par le sac.» Somicu avait repéré le même ours une heure plus tôt.

David Creța, l’un des nombreux témoins à avoir filmé cette rencontre la semaine dernière, a expliqué sur YouTube que les skieurs dans le télésiège ont essayé de siffler et de crier pour distraire l’ours, sans succès. Au lieu de cela, l’ours s’est dirigé droit vers le skieur, qui a dû réagir rapidement.

Voyant le sac, l’ours a cessé sa poursuite et est allé le chercher, probablement à la recherche de nourriture, écrit Creta sur YouTube.

«Le skieur est en sécurité et est correct», a-t-il précisé.

La police locale a déclaré à UPI que l’ours s’était enfuit dans les bois lorsque des VTT sont arrivés sur les lieux.

L’animal pourrait être déplacé pour éviter de futures rencontres du genre.

La Roumanie abrite quelque 6 000 ours bruns - l’une des plus grandes populations d’Europe - et les rencontres avec des humains sont devenues de plus en plus courantes ces dernières années, parfois avec des conséquences mortelles.

La situation suscite d’ailleurs un débat dans le pays sur la façon de gérer ces animaux. Certains appellent au retour de la «chasse au trophée» (trophy hunting) - interdite dans le pays depuis 2016 - tandis que d’autres préconisent des techniques de gestion des ours moins agressives, rapportait Euronews en décembre.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l’anglais.