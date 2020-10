Les Québécois pourront skier cet hiver, voici comment ça va se passer

MONTRÉAL — Les Québécois pourront pratiquer le ski alpin et la planche à neige cet hiver.

Toutefois, les 75 stations de ski du Québec devront appliquer une série de mesures sanitaires, qui diffèrent en fonction des paliers de couleur correspondants aux différentes régions.

Les skieurs qui résident dans une zone verte ou jaune seront autorisés à se déplacer dans une autre zone verte ou jaune.

Par contre, les déplacements entre régions «ne sont pas recommandés en provenance ou en direction» des zones orange et rouge.

Dans les zones vertes, jaunes et oranges, les services de restauration et les bars seront «contraints aux recommandations et mesures en vigueur pour ces secteurs», selon le guide de mesures sanitaires spécifique aux stations de ski, qui a été élaboré en collaboration avec les autorités gouvernementales et les partenaires de l’industrie touristique.

Toujours selon ce guide, en zone rouge, les bars et restaurants des stations de ski seront fermés et les chalets demeureront ouverts uniquement pour permettre aux skieurs de se réchauffer, ainsi, les périodes d’utilisation seront restreintes.

Les services de location d’équipement, les casiers et les boutiques pourront opérer en zone verte, jaune et orange, mais ils seront fermés dans les zones rouges.

Les stations de ski devront privilégier l’utilisation des remontées mécaniques par les skieurs provenant d’une même maisonnée et le port du couvre-visage sera obligatoire pour l’utilisation des remontées mécaniques, dans les zones vertes, jaunes et oranges.

Dans les zones rouges, seuls les gens habitants vivant sous un même toit pourront s’installer ensemble dans le télésiège.

Le guide de mesures sanitaires prévoit également que les écoles de ski demeurent fermées en zone rouge.