AygulSarvarova via Getty Images

AygulSarvarova via Getty Images Plus de 200 points de dépôt se retrouveront un peu partout en province.

Ceux qui accumulent leurs contenants consignés depuis plusieurs semaines seront heureux d’apprendre que l’initiative Collectes solidaires prend de l’ampleur.

Le projet, qui s’était déjà mis en branle la fin de semaine dernière dans certaines régions, prend de l’expansion et débarquera notamment à Montréal pour les prochains samedis du mois de mai.

À travers le Québec, ce sont plus de 200 sites de collectes solidaires extérieures qui sont prévus. Le tout est organisé via une alliance entre les supermarchés Métro et IGA, en collaboration avec le Jour de la Terre.

«L’argent de la consigne amassé lors de ces collectes ira à des organisations locales choisies par les marchands organisateurs», souligne-t-on par voie de communiqué.

À Montréal, les profits amassés seront remis à trois organismes de charité travaillant avec des populations en situation de précarité dans la métropole: Moisson Montréal, Les Valoristes et La Fondation Charles-Bruneau.

Ce samedi 16 mai, les sites de dépôt seront d’abord accessibles dans sept arrondissements montréalais. Le service y sera offert de 10h à 16h. Par la suite, tous les arrondissements devraient pouvoir compter sur un site de dépôt pour les samedis 23 et 30 mai. D’autres détails doivent être ajoutés sur le site du projet pour ces collectes.

Des sites seront donc mis en place à travers la province, mais aucune liste complète des points de collectes n’est disponible. Ils pourront se retrouver chez des bannières comme Métro, Super C, IGA, Bonichoix... Il faudra donc s’informer auprès des marchands locaux, ou surveiller leurs réseaux sociaux!

Voici la liste des points de collectes pour Montréal, ce samedi 16 mai: