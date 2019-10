Singh invite les électeurs à ne pas craindre un gouvernement minoritaire

Le vote par anticipation est en cours, et certains partis s’activent déjà à inciter leurs partisans à aller voter.

C’est le cas du NPD qui avait sorti les grands moyens, samedi. Son chef Jagmeet Singh a participé à un rassemblement festif «Pour faire sortir le vote» à Brampton, en Ontario. Il en a profité pour inciter les électeurs à ne pas prendre une décision motivée par la peur.

M. Singh a notamment souligné les avancées réalisées par des gouvernements minoritaires appuyés par le NPD par le passé. Il a laissé entendre que son parti pourrait faire valoir certaines de ses positions aux Communes sans nécessairement former le gouvernement, citant en exemple ses engagements à créer un régime national d’assurance-médicaments et abolir les subventions à l’industrie pétrolière.

«Mes amis, dans cette élection, on a un choix. On a choix pour défendre l’environnement, on a un choix pour investir dans l’énergie propre. On a un choix de défendre l’avenir pour les gens, On peut investir dans les soins de santé. On peut choisir l’espoir. Il ne faut pas choisir la peur», a-t-il martelé en français.

Le chef conservateur Andrew Scheer n’a pas voulu préciser s’il serait prêt à joindre ses forces avec d’autres partis, advenant l’élection d’un gouvernement minoritaire.

«Nous sommes très confiants. Nous avons proposé un plan pour rendre la vie plus abordable, pour baisser les impôts. Et je suis confiant que les Canadiens vont nous donner un mandat», s’est-il contenté de répéter.

Coupes dans les subventions

Au lendemain de la présentation du programme électoral chiffré de son parti, M. Scheer s’est engagé à dégager 1,5 milliard $ en amputant les subventions aux entreprises.

Pour ce faire, M. Scheer compte rapidement mettre sur pied une commission coprésidée par Kevin Falcon, auparavant ministre des Finances de la Colombie-Britannique, et Yves Desjardins-Siciliano, l’ex-président et chef de la direction de Via Rail, dont le mandat n’a pas été renouvelé au printemps dernier par le gouvernement libéral de Justin Trudeau.