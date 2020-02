Simon-Olivier Fecteau rend hommage à sa conjointe en racontant son parcours ardu

Simon-Olivier Fecteau a tenu à rendre hommage à sa conjointe des dernières années, Eduina, ce mardi 11 février, après que celle-ci eut finalement obtenu sa citoyenneté américaine.

Sur ses réseaux sociaux, le comédien et réalisateur a partagé le long et difficile parcours de sa douce moitié pour mettre les choses en perspective.

«À l’âge de huit ans, Eduina a fui l’Albanie à cause d’une guerre civile. Réfugiée avec sa famille en Grèce, elle n’a jamais pu obtenir sa citoyenneté grecque. À 23 ans, Eduina gagne une loterie qui lui offre un visa pour les États-Unis. Elle quitte sa famille et, pendant cinq ans, seule à New York, elle travaille pour payer ses études et obtient un bacc en psychologie», a expliqué le principal intéressé.

Simon-Olivier Fecteau poursuit en soulignant que, pour la première fois depuis l’âge de huit ans, la jeune femme de 29 ans habite un pays dont elle est citoyenne.

«Elle peut maintenant voter, voyager avec un passeport valide partout dans le monde, et faire partie d’un pays qu’elle a choisi. On oublie facilement ce que signifie d’être citoyen, de faire partie d’une communauté, d’avoir un ‘chez nous’. Eduina s’est battue pour ce rêve, et l’Amérique est maintenant sa maison», a-t-il conclu.