Simon-Olivier Fecteau en deuil de son frère

Arcouette&Co via Radio-Canada

Arcouette&Co via Radio-Canada

Simon-Olivier Fecteau avait une triste nouvelle à annoncer lundi, alors qu’il a confirmé le décès de son frère Richard par l’entremise de ses réseaux sociaux.

L’aîné de cinq enfants est décédé d’un cancer dans la nuit de samedi à dimanche.

«On n’avait pas la même mère, mais Richard, c’était mon frère. C’était l’intello, l’artiste, celui qui aimait la musique, les arts, les films, la lecture, les livres de science-fiction, et c’était aussi l’être le plus têtu que j’ai jamais rencontré», a confié le principal intéressé.

«Je ne sais pas trop pourquoi, mais quand un proche nous quitte, on a le goût de le partager, de célébrer sa mémoire, de lui rendre hommage [...] Je suis athée et je ne crois pas au paradis, mais des évènements comme celui-ci me font douter.»

Simon-Olivier Fecteau conclut en saluant son frère, espérant que ses rêves et désirs soient enfin comblés. «Je ne sais pas t’es où, mais tu seras toujours dans le coeur de ta famille.»