COVID-19: Simon-Olivier Fecteau ne mâche pas ses mots en s'adressant aux complotistes

«Je lis de plus en plus de théories de complot, que le virus est une machination, que Bill Gates veut nous contrôler, qu’on nous ment, qu’un gouvernement mondial veut prendre le contrôle, que toute cette crise est un énorme complot. J’ai même lu que c’est un écran de fumée pour cacher la venue d’un astéroïde», lance celui qui ne manquera pas de matière pour le prochain Bye Bye.

«Les dirigeants font du mieux qu’ils peuvent pour amoindrir la crise en essayant de réduire au maximum les pertes, qu’elles soient humaines ou financières. C’est tout. Il n’y a pas de boule de cristal ou de savant fou qui sait ce qui va arriver. On fait ce qu’on peut. On est humain. Ce ne sera pas parfait, mais on gère comme on peut», poursuit-il.

«Lâchez les films de science-fiction, les polars ou la drogue, parce que votre sens de la réalité est distortionné, et votre scepticisme inné nuit aux professionnels qui essaient de gérer une situation extrêmement sérieuse en ce moment.»

Simon-Olivier Fecteau termine en invitant celles et ceux qui croient toujours que la COVID-19 est un canular à voir de quoi il en retourne dans les hôpitaux actuellement.

«Arrêtez d’être cave, ce n’est pas le temps, là. Ce n’est pas le temps d’être un épais en ce moment. Vous redeviendrez cave quand la crise sera passée», a-t-il conclu.

Un défouloir qui a visiblement fait du bien à beaucoup de gens, puisqu’au moment de publier ces lignes, le message de Simon-Olivier Fecteau avait été repartagé par plus de 3700 internautes.