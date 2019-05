Interdiction des signes religieux: pas plus d'impact sur les femmes, dit Québec

QUÉBEC — L’interdiction du port de signes religieux chez les employés de l’État en position d’autorité n’affectera pas plus les femmes que les hommes, persiste à dire le gouvernement Legault.

La question de la stigmatisation des femmes était au coeur des discussions mercredi, au Jour 5 des consultations particulières sur le projet de loi 21.

Le ministre de l’Immigration, Simon Jolin-Barrette, a refusé de faire une analyse différenciée selon les sexes (ADS), comme le lui demandent le Parti libéral du Québec (PLQ), Québec solidaire (QS), la Ville de Montréal et la Confédération des syndicats nationaux (CSN).

Selon lui, le projet de loi 21 s’applique de manière égale aux femmes, aux hommes, aux chrétiens, aux musulmans, aux juifs, aux sikhs, etc.

“Le projet de loi touche toutes les religions, autant les hommes que les femmes, donc (...) il n’y a pas de nécessité de faire une analyse différenciée selon les sexes”, a déclaré M. Jolin-Barrette en mêlée de presse.

De l’aveuglement volontaire, a aussitôt rétorqué la porte-parole libérale en matière de laïcité, et ex-ministre responsable de la Condition féminine, Hélène David. Au moins 80 pour cent des enseignants au Québec sont des femmes.

“Pas besoin d’être mathématicien pour savoir que si on parle de 80 pour cent, on parle de beaucoup plus de femmes qui sont touchées que d’hommes”, a-t-elle affirmé en entrevue dans son bureau du parlement.

“Quand le ministre dit: “Non, on n’a pas besoin de (l’analyse) et non les femmes ne sont pas plus touchées que les hommes”, bien je regrette, j’appelle ça de l’aveuglement volontaire”, a-t-elle renchéri.