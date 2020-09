Sept signes qui prouvent que vous n'êtes pas un bon ami (et comment vous améliorer)

1. Vous ramenez toujours la conversation à vous

Quand un ami se confie au sujet de sa promotion ou de la nouvelle personne qu’il fréquente, vous trouvez toujours le moyen de ramener la conversation à vous.

“Lors d’une conversation, le temps de parole n’est jamais parfaitement équilibré. Il n’a pas besoin de l’être: dans certaines relations d’amitié, une personne parle souvent plus que l’autre, et il n’y a pas de mal à ça, nous indique la psychologue Andrea Bonior, auteure du livre ‘Detox Your Thoughts’(Détoxifiez vos pensées). Mais si vos amis essaient de se confier ou de vous parler de quelque chose, et que vous vous débrouillez toujours pour ramener cela à vous, vous risquez de les blesser et de détruire ce sentiment de réciprocité si important en amitié.”

La solution: Aiguisez votre capacité d’écoute attentive. Quand vos amis parlent, le Dr Bonior suggère de vous entraîner à les regarder dans les yeux et à utiliser un langage corporel ouvert et encourageant. Cela montre que vous êtes attentif et sincèrement intéressé par ce qu’ils vous racontent.