Deuxième saison confirmée pour «Si on s'aimait»

Facebook/Si on s'aimait

Facebook/Si on s'aimait

Le docu-réalité Si on s’aimait, qui a visiblement su trouver son public ce printemps, aura droit à une deuxième saison en 2021, confirme TVA, ce mercredi 29 juillet.

Guillaume Lemay-Thivierge et Émily Bégin reprendront leurs rôles de gérants d’estrades des relations amoureuses, tandis que l’experte en développement relationnel Louise Sigouin continuera d’accompagner les candidats dans leurs démarches et leur recherche du grand amour.

«Si on s’aimait offre aux téléspectateurs un regard nouveau sur les relations de couple et de nombreux conseils qu’ils peuvent appliquer dans leur propre vie. Nous sommes très heureux de confirmer le retour de cette émission après un si beau succès lors de la première saison», a déclaré Nathalie Fabien, directrice principale (Chaînes et programmation) pour le Groupe TVA, par voie de communiqué.

Les tournages de cette nouvelle saison se dérouleront entre les mois de septembre et décembre 2020. La dynamique devrait évidemment être quelque peu différente en raison des règles sanitaires et des mesures de distanciation physique mises en place.

«On a trouvé des solutions, mais ce qu’on décide aujourd’hui peut changer demain. On s’ajuste», a expliqué la productrice Anne Boyer dans une entrevue accordée au Journal de Montréal.

La première saison de Si on s’aimait avait été suivie par quelque 684 000 téléspectateurs.

Contrairement à ce premier tour de piste, des auditions auront lieu pour trouver des célibataires âgés entre 25 à 65 ans qui voudraient prendre part à l’expérience. La production espère ainsi pouvoir présenter une émission plus diversifiée sur les plans de l’âge, de l’origine et de l’orientation sexuelle des participants.

Si le coeur vous en dit, vous pouvez soumettre dès maintenant votre candidature sur le site officiel de l’émission.