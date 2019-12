Si les chansons de Noël nous plaisent autant, c'est grâce à ces ingrédients

C’est plus fort que vous. Dès les premières notes de «All I Want For Christmas Is You» ou «Last Christmas», vous vous mettez à fredonner. Mais pourquoi? Qu’y a-t-il donc dans les chansons de Noël pour qu’on les aime à ce point?

Preuve en est avec l’iconique « All I Want For Christmas Is You » de Mariah Carey , annoncé n°1 des ventes aux États-Unis lundi 16 décembre, soit 25 ans après sa sortie: les Noël passent mais les musiques qui les rythment, elles, restent.

En septembre 2017, Joe Bennett, un musicologue américain, a analysé les 78 chansons de Noël les plus écoutées de l’année 2016 au Royaume-Uni sur Spotify. Dans le top 5 de ce classement, on retrouvait, dans l’ordre: «All I Want For Christmas Is You», «Last Christmas» de Wham!, «Fairytale of New York» des Pogues, «Merry Christmas Everyone» de Shakin’s Stevens et «It’s the Most Wonderful Time of the Year» d’Andy Williams.