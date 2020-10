Une magnifique «shoebox» à vendre à 374 000$ à Montréal

La coquette résidence de 2100 pieds carrés a de quoi réjouir une petite famille. Visiblement très bien entretenue, elle comprend 2 chambres à coucher et un bureau, une salle de bain, et une grande cour avec une petite terrasse intime.

Dès la façade, on est charmé. Avec son coquet aménagement paysager et ses volets noirs, qui contrastent magnifiquement bien avec la brique rouge, on a envie d’y pénétrer.