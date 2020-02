Shannen Doherty souffre de nouveau d'un cancer du sein

Jon Kopaloff via Getty Images

Shannen Doherty a révélé, ce mardi 4 février, qu’elle devait de nouveau se battre contre le cancer, dans une entrevue accordée à Amy Robach, dans le cadre de l’émission Good Morning America.

Atteinte d’un cancer du sein de stade IV, la star de Beverly Hills 90210 avait reçu un premier diagnostic en 2015. Elle avait par la suite fait oeuvre utile en parlant ouvertement de son combat contre la maladie par l’entremise de ses réseaux sociaux.

En 2017, la comédienne avait annoncé être en rémission, mais les médecins lui ont appris, deux ans plus tard, que le cancer était revenu.

«Il y a des journées où je me dis : ″Pourquoi moi?″ Et ensuite, je me dis : ″⁣Pourquoi pas moi?″⁣ Qui d’autre mérite ça? Personne», a déclaré la principale intéressée.