5 shampoings pour des cheveux brillants et pas «grichoux»

On a testé pour vous ces nouveautés et classiques, tous des coups de coeur.

On désire une crinière en santé, volumineuse et qui brille, alors que l’automne nous rentre dedans. On s’aide avec des shampoings qui vont nous donner du lustre et de l’épaisseur.

Le plus? Sa bouteille 100% recyclable et qui contient 25% de plus de produit.

Revenue de l’été, le cheveu un poil desséché, cette petite nouveauté infusée d’huile de jojoba a fait son effet dès le premier shampoing. Star de cette formulation, l’huile de jojoba, baptisée or du désert et reconnue pour ses vertus hydratantes. Elle permet de restaurer le film hydrolipidique, de prévenir la déshydratation, mais aussi de faciliter le démêlage tout en protégeant les cheveux des agressions extérieures. Combinée à l’extrait de mauve, puissant agent humectant, elle se transforme en un gel invisible qui maintient l’hydratation au cœur de la fibre. C’est sans contredit une formule hautement hydratante.

La ligne Télévision de la même marque était notre coup de coeur de l’été, on est à nouveau sous le charme avec Bel Air. Ce nettoyant, rehaussé de puissantes propriétés lissantes, est recommandé pour les cheveux épais, bouclés ou sujets aux frisottis. Au programme: l’huile de graine de prune qui vient traiter le cuir chevelu pour des cheveux plus forts et plus épais; l’extrait de graines de gombo qui hydrate les cheveux et le cuir chevelu (douceur assurée!). Quant aux minéraux, ils redonnent vie à nos cheveux secs et abîmés. On aime sa fragrance, sa texture, et bien sûr le rendu, c’est à dire des cheveux dynamisés, volumineux et soyeux.

Le plus? Cette formule est végane et non testée sur les animaux.

34 $ les 241 ml Disponible en ligne et en salons.

Barre de shampoing 7 Deadly Soaps